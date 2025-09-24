Макрон заявил, что успехи России в войне против Украины остались ограниченными.

Президент США Дональд Трамп послал четкий сигнал о том, что Украина способна победить Россию, а Москва значительно слабее, чем считали другие страны. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью France 24.

Он приветствовал недавнее заявление Трампа о войне в Украине, в котором он назвал Россию "бумажным тигром". Макрон считает, что это может говорить о "новой точке зрения" Вашингтона.

"Это очень четкий сигнал от президента США о том, что Россия, несомненно, слабее и уязвимее, чем он иногда думал", - сказал президент Франции.

Макрон добавил, что успехи России в войне против Украины остались ограниченными. По его словам, украинское контрнаступление летом 2022 года привело к относительной стабилизации линии фронта.

"США стали свидетелями способности Украины сопротивляться и нашей коллективной способности делать больше", - заверил президент Франции.

Макрон отметил, что Европа сейчас прилагает наибольшие усилия в помощи Украине. Тем не менее он признал, что поддержка со стороны США необходима.

Президент Франции призвал усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он сел за стол переговоров о мире. Также он ответил, верит ли в то, что перемирие возможно:

"Зеленский из Украины готов, но Путин не показал никаких признаков того, что он стал более открытым к миру, чем раньше".

Кроме того, Макрон высказался о российских провокациях в отношении стран-членов НАТО. По его словам, Москва является дестабилизирующей силой для всей Европы.

Президент Франции считает, что реакция НАТО на российские провокации была "соразмерной". Он напомнил, что его страна направила дополнительные истребители Rafale в Польшу, чтобы укрепить восточный фланг Альянса.

"Если будут дальнейшие вторжения, нам придется усилить нашу реакцию", - сказал Макрон.

Также французский лидер поддержал заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что НАТО стоит сбивать все российские военные самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство стран-членов Альянса.

"Сегодня на карту поставлена безопасность Европы. Поэтому мы не можем допустить, чтобы укоренилась идея о том, что Польша, Эстония и Румыния находятся в слабом положении, потому что следующими в очереди будут Германия, а затем и мы", - предупредил Макрон.

Последние заявления Трампа об Украине являются неоднозначными

Ранее Reuters писало, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может выиграть войну против России и вернуть все свои территории, является неоднозначным. В агентстве считают, что эти слова могут намекать на то, что лидер Вашингтона готов переложить основное бремя в поддержке Украины на Европу.

Директор по международной безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Нил Мелвин заявил в разговоре с журналистами, что Трамп сохраняет стратегическую неопределенность относительно войны в Украине.

