Несколько ключевых лидеров Республиканской партии в Конгрессе, которые отвечают за внешнюю политику, поддержали главу Белого дома.

Республиканцы в Сенате Соединенных Штатов Америки поражены заявлением президента Дональда Трампа о том, что Украина может выиграть войну против России и вернуть все утраченные территории. Они похвалили его за такие слова.

Об этом сообщает Axios. Отмечается, что заявление Трампа стало заметным изменением позиции американского лидера относительно войны в Украине. Несколько ключевых лидеров Республиканской партии в Конгрессе, которые отвечают за внешнюю политику, поддержали главу Белого дома.

"Сильная речь и пост президента Трампа сегодня показывают, почему он является президентом, который добивается мира через силу", – сказал в комментарии изданию глава комитета Сената по разведке Том Коттон.

Видео дня

В то же время сенатор Линдси Грэм, который является соавтором законопроекта о жестких санкциях против РФ, написал в соцсети X, что Трамп прав, когда говорит, что российская экономика находится под давлением.

"И это только ухудшится, если мы сделаем покупку дешевой российской нефти и газа токсичной для тех, кто выберет этот путь", – добавил он.

В свою очередь, глава Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил Роджер Уикер сделал такое заявление:

"Президент Трамп и я верим, что Украина может победить – факт, о котором президент Байден годами избегал говорить. Пришло время усилить давление на Путина, чтобы положить конец этому бессмысленному кровопролитию".

Авторы материала отмечают, что в Конгрессе ждали "зеленый свет" от Белого дома, чтобы перейти к рассмотрению двухпартийного пакета санкций против России. Документ предусматривает введение 500% пошлины на товары из стран, которые продолжают покупать российскую нефть, а также экономические санкции против России, если правитель РФ Путин откажется от переговоров.

Американский президент же дал понять, что введет новые санкции против России только после того, как это сделают страны НАТО. Он также призвал Европу прекратить покупать российскую нефть и ввести пошлины на товары из Китая.

США и Россия: другие новости

Президент США Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России. По его мнению, Москва предлагает недостаточно для завершения войны в Украине. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Если россияне откажутся вести переговоры, проявляя добрую волю, я думаю, это будет очень, очень плохо для их страны. Президент ясно дал понять, что это не изменение позиции, а признание реальности на местах", – добавил он.

Вас также могут заинтересовать новости: