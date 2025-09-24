Путина надо остановить сейчас, чтобы не надо ждать катастрофических последствий от гонки перевооружения, к которой приводит война.

Мировое сообщество не должно терять время и уже сейчас должно приложить все усилия, чтобы остановить полномасштабную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Факты просты: остановить эту войну сейчас - и вместе с ней глобальную гонку вооружений - дешевле, чем позже строить подземные детские сады или огромные бункеры для критически важной инфраструктуры", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, как отметил глава государства, российского диктатора Владимира Путина и его полномасштабную войну против Украины надо остановить немедленно.

Видео дня

"Остановить Путина сейчас дешевле, чем пытаться защитить каждый порт и каждый корабль от террористов с помощью морских дронов. Остановить Россию сейчас дешевле, чем гадать, кто станет первым в создании простого дрона, способного нести ядерную боеголовку. Поэтому мы вместе должны использовать все, что имеем, чтобы заставить агрессора остановиться", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства выразил убеждение, что, только остановив Путина, появится реальный шанс избежать катастрофы в результате новой гонки вооружений.

"Если для этого нужно оружие, если для этого нужно давление на Россию - тогда это нужно сделать. И это нужно сделать сейчас. В противном случае, Путин будет продолжать двигать войну дальше - шире и глубже", - убежден Зеленский.

Он отметил, что Украина является первой на пути Путина. В то же время, теперь российские дроны залетают в другие европейские страны.

"Путин хочет продолжать эту войну путем ее расширения, и никто не чувствует себя в безопасности сейчас", - добавил Зеленский.

Война в Украине: международная ситуация

Как сообщал УНИАН, дипломатические попытки президента США Дональда Трампа убедить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну не срабатывают. Наоборот, Россия заявляет, что будет продолжать войну против Украины.

В то же время, Украина ждет мощные санкционные меры против России и других стран, которые помогают военной машине РФ, покупая российские нефть и газ.

По мнению Трампа, Европа может прибегнуть к определенным мерам против Китая, чтобы Пекин повлиял на Москву и заставил ее прекратить войну.

При этом, Трамп самостоятельно не готов вводить жесткие меры, пока этого не сделают европейские страны.

Вас также могут заинтересовать новости: