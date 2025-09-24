Ожидается, что к концу года объем импорта достигнет не менее 25 тысяч тонн.

Импорт свежей и мороженой свинины в Украину резко вырос до уровня 2022 года. За восемь месяцев на украинский рынок ввезли 14,9 тысячи тонн мяса, что в 7,8 раза больше, чем годом ранее.

Аналитики Украинского клуба аграрного бизнеса отметили, что только в августе этого года импортировано 4,6 тысячи тонн мяса, что на 48% больше, чем в июле. При этом самые большие объемы – 7,7 тысячи тонн - фиксировались в июле и августе.

По мнению экспертов, к концу 2025 года импорт свинины составит не менее 25 тысяч тонн, а главные поставщики – Дания, Польша и Нидерланды.

"Основной причиной активного импорта стало сокращение поголовья свиней зимой до 4,5 млн. голов, преимущественно в хозяйствах населения. Это привело к дефициту предложения на внутреннем рынке и росту цен", - объяснил аналитик УКАБ Максим Гопка.

При этом он указал, что в сентябре закупочные цены на живой вес свиней беконных пород составили 98–100 гривни за килограм в зависимости от региона.

"С начала года цены выросли на 34%, а в годовом исчислении – на 60%", - указал эксперт.

Отмечается, что в странах-членах Европейского Союза снижаются цена живца, что и привлекает украинские компании. Снизить объем экспорта можно увеличив собственное производство.

Стоит отметить, что, по данным Госстата, по состоянию на 1 сентября в Украине насчитывалось 4,8 млн свиней, что на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше, чем в начале года.

Цены на мясо в Украине - последние новости

Свинина в Украине начала дорожать еще летом. Если в 2024 году это мясо продавали в магазинах в среднем не дороже, чем 200 грн/кг, то уже с мая этого года сложно было найти цену ниже 250 грн/кг.

В свою очередь руководитель аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская рассказала, что общее повышение спроса на свинину в начале зимы подтолкнет цены вверх в Украине.

