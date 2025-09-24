Электрический кроссовер Škoda Enyaq начали производить в 2020 году.

Компания "Еврокар", которая является официальным импортером автомобилей Škoda в Украине, объявила о начале продаж обновленного электрического кроссовера Enyaq. Детали сообщили на официальном сайте Škoda.

"Второе поколение Škoda Enyaq сочетает современный дизайн, передовые технологии, экологичность и комфорт", - отмечается на сайте производителя.

Автомобиль получил различные нововведения. В частности, он имеет переднюю панель Tech-Deck Face, которая заменила классическую решетку радиатора.

Высоковольтный аккумулятор емкостью 82 кВт-ч и запас хода до 582 км позволяют использовать автомобиль как в городе, так и для дальних путешествий.

Электромотор Enyaq 85 приводит в движение задние колеса и выдает максимальную мощность 210 кВт (285 л.с.). Максимальная мощность зарядки постоянным током составляет 135 кВт, а время зарядки с 10% до 80% занимает всего 28 минут.

Доступная в нашей стране комплектация имеет дизайн интерьера Loft, который в Škoda называют функциональным и современным.

Новинка может похвастаться трехзонным климат-контролем с отдельной панелью для задних пассажиров, 19-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, системой распознавания дорожных знаков и другими современными ассистентами безопасности.

Отмечается, что начальная стоимость нового Škoda Enyaq составляет 1 771 890 гривен.

