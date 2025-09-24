По мнению аналитиков Defense Express, самолеты F-16 или F-15 можно превратить в настоящие истребители дронов.

Американские пилоты пытались сбить иранские дроны авиабомбами с лазерным наведением, сбрасывая их с истребителей типа F-15E Strike Eagle. Эксперты Defense Express рассказали, как это произошло, и назвали лучшее решение для сбивания ударных БпЛА.

Издание напомнило о ситуации, которая сложилась во время "нашествия" иранских дронов на Израиль в 2024 году. Отмечается, что тогда Воздушные силы США использовали все имеющиеся возможности для сбивания иранских ракет и дальнобойных дронов, а экипажи истребителей F-15E Strike Eagle после того, как у них закончились ракеты, пытались сбивать дроны даже из высокоточных бомб с лазерным наведением LJDAM (Laser Joint Direct Attack Munition).

Эксперты привели опыт командующего 494-й истребительной эскадрильи полковника Тимоти "Дизеля" Коуси, который дал интервью изданию The War Zone.

"Мы просто настроили ее [авиабомбу LJDAM, - примечание DE], как при атаке на автомобиль, и внесли несколько ключевых изменений в саму процедуру. И вот мы сбрасываем бомбу. Она срабатывает нормально", - цитирует издание Коуси.

Однако, отмечается, в "Шахед" попасть не удалось, а повторно беспилотник решили не "бомбить". По словам полковника, было еще несколько попыток попасть авиабомбой в дрон, но они также были неудачными. В конце концов командование решило отказаться от таких авантюр - "вероятно, с целью риска, что авиабомба может попасть по гражданскому населению".

Однако, отметили аналитики, Коуси признал, что упомянутая тактика может быть оправдана при массированных атаках дронов, когда других вариантов не остается и есть значительная угроза для дружественных сил.

"Да и вообще сегодня для таких целей есть гораздо лучшее решение - учитывая то, что самолеты вроде F-16 или те же F-15 можно превратить в настоящие истребители дронов с помощью ракет APKWS, тем более, что один F-15E может взять аж 42 такие ракеты", - пишут эксперты Defense Express.

Также, по их словам, самолеты для уничтожения дронов могут использовать бортовые пушки, "хотя часто это также довольно рискованный шаг для самолета и прежде всего его экипажа".

Они привели пример с 2024 года, когда F-15E не смог уничтожить "Шахед" из пушки:

"Несмотря на маневрирование в полной темноте, пилот не смог с первого раза попасть в "Шахед", а повторять попытки не решились из-за, опять же, чрезвычайно высоких рисков".

Украина противодействует российским "Шахедам"

Как сообщал ранее УНИАН, недавно украинский F-16 без ракеты сбил "Шахед", выстрелив по нему из своей 20-мм шестиствольной пушки Vulcan, известной своей чрезвычайной скорострельностью. Успешное поражение дрона подтвердило, что истребители эффективны против ударных дронов не только с использованием ракет, но и в пушечном режиме.

Также мы писали, что у Украины уже есть чем ответить на угрозу реактивных дронов россиян. Как рассказывал заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса, Украина разрабатывает новые FPV-дроны-перехватчики, которые смогут войти в "оптимальную" систему ПВО, покрывающую различные высоты и дистанции. Однако детальные характеристики этих беспилотников и их количество остаются в секрете.

