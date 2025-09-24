Песков говорит, что Путин "высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании конфликта в Украине".

Переговоры о нормализации отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки продвигаются крайне медленно. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

В интервью российскому пропагандистскому ресурсу РБК он сказал, что в России считают, что работу по обсуждению "раздражителей, которые есть в отношениях с США" нужно ускорять. Пока что она продвигается медленно.

Песков также добавил, что Путин "открыт к процессу урегулирования", и американский лидер Дональд Трамп якобы не может этого не замечать. Он отметил, что отношения президентов РФ и США позволяют им обсуждать достаточно острые темы. Они общаются на "ты", а также "тепло относятся друг к другу", добавил рупор Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, Путин по-прежнему "высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании конфликта в Украине".

Россия и США: вы могли это пропустить

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский лидер Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России. По его словам, президенту США кажется, что россияне не предлагают достаточно для завершения войны. Он также сказал, что если Москва не пойдет на переговоры, это будет очень плохо для страны-агрессора.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио высказал мнение, что война в Украине не может завершиться военным путем. Политик считает, что в конце концов все будет решаться за столом переговоров.

