"Наконец Трамп наш", - подумали украинцы, после последних заявлений и постов американского лидера, где он впервые публично полностью становится на сторону Украины, перестает "равнять" агрессора и жертву, и даже больше - говорит, что при содействии европейцев, Украина сможет вернуть " все свои территории и пойти дальше ", ведь ВС РФ это "бумажный тигр".

Выглядит уже едва ли не как " Drang nach Osten 2.0". Чему бы не радоваться? Однако главный вопрос - как долго такая риторика продержится. Потому что уже давно все заметили, что Трамп в большинстве случаев поддерживает мнение того, с кем говорил последним. Так, после разговора с Зеленским он стал вдруг "проукраинским", а после объятий с Путиным на Аляске - делал вполне пророссийские заявления.

То есть важно то, последуют ли за словами реальные действия. Для этого нужно оценить и другие его заявления. А еще - посмотреть, как отреагировали на эту внезапную смену позиции Вашингтона те же европейцы, россияне и сами украинцы.

Видео дня

Так как отреагировали европейцы? Растерянно, но с надеждой (все, кроме Фицо и, особенно, Орбана, для которых "растяжка" между Путиным и Трампом перед выборами это просто ночной кошмар).

"Мы очень положительно относимся к этому, потому что все это правильные вещи. Да, мы должны прекратить покупать российские энергоресурсы. Да, Украина должна выиграть войну... и все остальные заявления, которые он сделал в отношении Украины и России", - заявила верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кая Каллас - Это были очень сильные заявления, которых мы раньше не слышали в таком формате, поэтому очень хорошо, что мы сейчас на одной волне".

На удивление - очень пассивно себя ведут британцы. Очевидно из-за того, что теперь они, вместе с немцами, "обречены" на лидерство в Европе практически "накануне" войны с РФ на Балтике. Еще есть французы, но там снова политический кризис, поэтому у Макрона "отпуска за свой счет" относительно европейского лидерства. Их место постепенно занимают голландцы, однако их возможности несопоставимы.

А что касается военных угроз восточному флангу НАТО, то западные же СМИ (прежде всего скандинавские) уже описывают вторжение "орков" не как гипотетическое, а все чаще как неизбежное, на фоне почти ежедневных воздушных провокаций и кибератак со стороны Кремля.

Собственно, эти "гибридные" провокационные атаки на Польшу, Эстонию, попытки глушения GPS европейских чиновников над Балтикой и т.д., и стали, вероятно, одной из причин изменения риторики Трампа. Потому что игнорировать это больше невозможно.

Нужна поддержка хотя бы на словах. Именно поэтому Трамп сказал то, что, по его мнению, он должен был сказать - успокоить восточных и северных европейцев, главным индикатором поддержки для которых уже традиционно является отношение к Украине и украинскому сопротивлению.

Украина же, конечно, тоже официально поддержала это настроение на Генассамблее в Нью-Йорке (давно такого единства мы не чувствовали), но и слишком большого энтузиазма не было. Скорее, тоже прослеживалась некоторая, хоть и "на позитиве", но растерянность. Почему? Потому что Трамп не сказал, что усилит помощь, не предоставил никакой конкретики относительно новых программ поддержки Украины и Европы, даже не вспомнил о программах поддержки времен Байдена, по которым США так и не предоставили нам вооружение примерно на 5 миллиардов долларов по президентским полномочиям (то есть для этого нужна буквально одна подпись Трампа).

Вместо этого американский президент фактически "переложил ответственность". Теперь Трамп говорит, что судьба Украины отныне не в его руках, а в руках европейцев и, условного, "евроНАТО" (европейской части альянса), а он "умывает руки" и готов только продавать им оружие с наценкой в 10% .

Он по сути пробует взять Украину и ЕС на "слабо": "Вы говорили, что способны сопротивляться военным путем и не готовы на уступки в рамках мирных предложений Трампа? Ну-то докажите "на земле", что вы способны остановить РФ, а мы на этом заработаем", - как бы говорит американский лидер. Впрочем, это уже очень большой прогресс. Ведь лучше совсем без посредника, чем с таким, каким был Трамп на Аляске.

Поставка американского оружия за европейский счет (за счет российских "замороженных" активов в том числе) и невмешательство в наши дела - это, на самом деле, многого стоит для Украины.

На фоне привычного для Байдена "ручного управления" войной через поставки/задержку конкретных вооружений ВСУ.

Украинское контрнаступление на Юге, например. Белый дом тогда откровенно саботировал, предоставив первые танки "под контрнаступление", которое происходило весной, только осенью. Тоже самое было с попытками украинцев выбить российскую "нефтянку" - Байден и Салливан сразу эту возможность нам "обрезали". Однако, с другой стороны, экс-президент США оказывал действительно значительную поддержку, без которой Украина тогда точно не устояла бы.

Но сейчас, без таких попыток манипуляций, уже у Киева "развязаны руки" для ударов по РФ - но только своими средствами. Собственно, а чем манипулировать, если ты ничего не даешь? Не стоит забывать, что сам Трамп еще в начале каденции попытался на нас влиять через ограничение поставок вооружений, но это ему ничего не дало. Украина не посыпалась, как он считал, и не пошла на капитуляцию по российским условиям.

Те ограничения, на самом деле, действуют и сейчас - просто теперь европейцам разрешили вооружение покупать на коммерческой основе. А это означает, что реально Трампу почти нечем давить на Украину, а остановка экспорта в Европу, которая является крупнейшим покупателем американских вооружений, это уже удар не по украинцам или европейцам, а по американцам - по американским производителям, которые являются одними из спонсоров самого Трампа и Республиканской партии. Не зря сенатор Грэм уже заявил, что это "переломный момент", что поддержали многие другие американские политики.

В том числе и из-за этого, а не только по мотивам солидарности и справедливости, республиканцы начинали все больше критиковать Трампа за слабость перед "чарами" Путина. Только ленивый (или слабый умом) конгрессмен не высказался в поддержку Украины, возобновления сотрудничества с ЕС, НАТО и даже ООН.

Своим выступлением на Генассамблее Трамп показывает очень важное изменение во внешней политике, которое можно назвать как "камбэк с оговорками", ведь он все еще пытается хотя бы частично "перепрошить" мир себе в пользу.

Просто понимает, что предыдущая попытка достичь цели "штурмом" не удалась и нужно действовать менее нагло, а главное - вместе с партнерами, а не в одиночку.

Собственно, поиск внешних партнеров и внутренние политические противоречия, на фоне угроз со стороны РФ для Европы и фактической неспособности Кремля достичь своих "целей СВО", и привели к изменению риторики американского президента.

Интересны также заявления россиян на этом фоне. И они, откровенно, растеряны и в отчаянии. Все говорят, что это было какое-то "временное головокружение", и вскоре Трамп снова вернется к старой пластинке. Известный "телеграммный радикал" Медведев вообще едва не разрыдался со словами "он не такой", и все якобы из-за того, что он в Нью-Йорке попал в какую-то "бандеровскую альтернативную реальность".

"В этой (альтернативной) реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден. Но Трамп не такой! Не сомневаюсь - он вернется. Он всегда возвращается", - растерянно заявил дублер Путина по президентскому чемоданчику с биотуалетом.

Другие российские чиновники, политики и блогеры сходятся на том, что Трамп это заявлял "не серьезно", что это такой "троллинг" или просто "влияние Зеленского". То есть там очень надеются, что это лишь временная история, а не постоянная. Ведь "плана Б" у Кремля нет.

Собственно, это и есть план Б - достижение своих целей политическим путем, а не военным, потому что ВС РФ оказались неспособными достичь максимальных целей Путина.

Фактически, альтернативой является возвращение к той риторике, которая была у Путина во времена Байдена, потому что в последнее время угрозы были исключительно в адрес Европы, а не США. По крайней мере, на это "толсто" намекнул спикер "недоцаря" Песков.

"Идет война. "СВО" - это одно, а то, что происходит вокруг нас - это война. Сейчас самый острый этап войны, и она достаточно судьбоносная. Нам нужно ее выиграть ради наших детей, ради наших внуков, ради их будущего", - ответил Песков на вопрос об изменении риторики Трампа.

Выглядит так, будто Кремль дает понять, что "вызов принят" и нагнетает. То есть, обе стороны идут по пути эскалации и ищут себе союзников под новый раунд.

Что делать Украине? Максимально пользоваться ситуацией.

Президент Зеленский уже именно сейчас открыл экспорт оружия. Хотя пока не понятно, с какими ограничениями и объемами, но это идеальный момент для такого решения - ведь Европа нуждается в большем количестве оружия, а половина производственных мощностей ОПК уже простаивает. Новая ситуация дает нам больше преимуществ.

Нам стоит быть проактивными и по оружию, и по санкциям, и по "полировке" российских НПЗ и нефтегазовой инфраструктуры. Нам развязали руки, и мы теперь можем биться обеими, хотя и не в паритете с РФ. А истерика Кремля наглядно показывает, что россияне пока не знают, что делать дальше, чтобы "перевернуть доску". Идти на дальнейшую эскалацию, как они привыкли делать, для них тоже крайне рискованно. И хороших решений не осталось.

Если мы удержим удар, то враг может не устоять.