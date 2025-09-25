Европейский концерн Airbus анонсировал выпуск обновлённой версии узкофюзеляжного двухмоторного самолета А220 с увеличенной вместимостью. Об этом сообщает AviaNews.
Новая версия самолета, которая должна быть представлена в 2026 году, получит интерьер Airspace с увеличенными на 15% полками для багажа. При этом сами полки станут легче на 20% и будут более удобными в использовании. Отмечается, что, благодаря более легким полкам, уменьшатся расходы авиакомпаний на топливо.
Ещё одной важной новацией в интерьере станет современная LED-система освещения с миллионами оттенков. Это позволит авиакомпаниям использовать штатное освещение для оформления салона в свой фирменный стиль. Также это позволит имитировать в салоне любое время суток — рассвет, день, закат, ночь.
Airbus также изменил общую компоновку салона, благодаря чему новая версия A220 получит 160 посадочных мест, на 10 больше, чем сейчас. Благодаря этому, загруженные маршруты потенциально могут стать прибыльнее на 7%, что является существенным показателем для низкорентабельной отрасли авиаперевозок.
Европейский авиастроительный концерн надеется, что новая версия самолета сможет пройти сертификацию уже к 2027 году.
