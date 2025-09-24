Весь мир увидел изменение в риторике Трампа во время его выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

В Нью-Йорке сейчас проходит сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Больше всего всех поразили заявления президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Прежде всего о том, что Украина, при поддержке Европейского Союза, находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в ее первоначальных границах. Заявления Трампа назвали уже "переломным моментом", а некоторые считают, что он дистанцируется от войны в Украине и "умывает руки". Подробнее о том, что стоит за заявлениями американского президента, УНИАН поговорил с Игорем Рейтеровичем, руководителем политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, кандидатом политических наук.

Во время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН Трамп заявил, что не ожидал, что войну России против Украины будет так трудно урегулировать. Он заявил, что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной и не прекратит войну, то США готовы ввести огромные пошлины, что, по его словам, должно помочь добиться прекращения огня. То есть, с одной стороны, мы видим поддержку Трампом Украины, но уже прозвучали и мнения, что он "умывает руки", перекладывая все на Европу и НАТО.

Так и есть. С одной стороны, риторика изменилась, но здесь надо просто проводить грань между риторикой и реальными действиями. Риторика - она благоприятна для Украины, она даже перспективна. Понятно, что он должен будет так или иначе дальше принимать какие-то решения. Единственное, что это растянется во времени. Но конкретные действия пока свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты собираются и дальше наблюдать за всем этим со стороны.

Видео дня

Вероятность давления на Россию остается пока призрачной. И не факт, что это давление будет реализовано в ближайшее время. Думаю, что нам не следует чрезвычайно оптимистично воспринимать подобные заявления.

Конечно, с одной стороны, это плюс, но с другой стороны - надо подождать каких-то конкретных действий. Но судя по тому, что Трамп вчера говорил и как он отвечал журналистам, эти реальные действия мы увидим не раньше, чем через месяц. Возможно, даже позже. Здесь многое зависит от Европы, хотя она свое домашнее задание выполнила.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп выразил убеждение, что Украина, при поддержке Европейского Союза, находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в ее первоначальных границах. Здесь, опять же, мы слышим о поддержке именно от ЕС, а не от США. Но сам тезис звучит обнадеживающе. Впоследствии Зеленский решил не делиться подробностями того, что заставило Трампа впервые заговорить о том, что Украина способна вернуть свою территорию. В целом все это может быть намеком на прямое вступление стран НАТО в войну против России или Трампу просто дали понять, на что сейчас способна Украина в войне против России?

Нет, это не прямое вступление в войну. Здесь Трамп намекает, что финансовая, военно-техническая поддержка со стороны Европейского Союза и стран НАТО, которые являются членами Европейского Союза, может позволить Украине изменить ситуацию на поле боя. Здесь не надо искать какие-то дополнительные факторы, их просто нет.

Это такое заявление, которое исходит из той ситуации, которая сложилась сейчас. Возможно, Трамп имеет в виду, что эта поддержка будет расширена, усилена. Мы не против. Но, как по мне, оно выглядит очень оптимистично, потому что не все сводится исключительно к оружию или деньгам. Есть много вопросов другого рода, на которые пока у нас нет ответа.

Но, опять-таки, это делегирование полномочий, перекладывание определенной ответственности на других, потому что Трамп не говорит: "Соединенные Штаты и НАТО помогут". Он говорит просто "НАТО", явно выводя из этой сферы Соединенные Штаты Америки.

И на этом фоне прозвучало заявление Государственного секретаря США Марко Рубио во время заседания Совета безопасности ООН: он заявил, что война в Украине "не может завершиться военным путем" и, в конце концов, должна закончиться за столом переговоров. В то же время президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва во время выступления на Генассамблее ООН призвал к "реалистическому решению" войны в Украине. Он сказал, что война в Украине не может иметь военного решения, и также намекнул, что надо удовлетворить требования агрессора. По его словам, решение "предусматривает учет законных проблем безопасности всех стран". Это намек на передачу России каких-то наших территорий? И насколько весомым является такое заявление на Генассамблее от страны, которая входит в БРИКС?

Заявление ожидаемое. Я не думаю, что речь идет, например, конкретно о территориях. Вряд ли Бразилия решится когда-то сказать прямо, что Украина какие-то территории должна отдать Российской Федерации.

Скорее всего, здесь речь идет о каких-то гипотетических вопросах безопасности, на которых очень любит сосредотачивать внимание Российская Федерация - об учете их безопасности и так далее. Скорее всего, речь идет об этом.

Но это заявление сделано не просто так. Очевидно, что Бразилия здесь просто выполняет определенные обязательства перед Российской Федерацией, и пытается России подыграть. Такова логика стран БРИКС, мол, "не все так однозначно, давайте так, чтобы все учитывали позиции друг друга".

В то же время видим заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, что президент России Владимир Путин сохраняет готовность к встрече с Зеленским. Также он похвастался, что каналы диалога между Россией и США открыты. Достаточно ли соразмерны эти заявления относительно всего того, что сказал Трамп?

Относительно канала диалога - это намек на затягивание времени со стороны Российской Федерации. Потому что очевидно, что Украина здесь поддерживает полностью все позиции, которые озвучивал президент Соединенных Штатов.

Но обратите внимание: сам Трамп конкретно о переговорах в ближайшее время не говорил. Говорят, будто на встрече Зеленского и Трампа этот вопрос поднимался, и Трамп сказал, что да, он организует трехстороннюю встречу между Россией и Украиной, посередине с Соединенными Штатами. Но насколько это будет реализовано на практике - вопрос пока открытый.

Мы из России уже сигналы соответствующие получили, и они о затягивании ситуации. Думаю, нам не стоит надеяться на какое-то оживление переговорного процесса. Сначала санкции, сначала давление, только потом можно будет о каких-то переговорах говорить.

Может ли Трамп снова как-то резко изменить свое мнение и снова ошеломить всех каким-то новым, даже кардинально противоположным заявлением?

Трамп может. Здесь проблема как раз в том, что у него через неделю могут быть совсем другие заявления. Сейчас его качнуло в другую сторону, но как долго он удержится на этой стороне - пока сказать сложно. Но он вряд ли уже развернется полностью на какую-то условную позицию Российской Федерации.

Сейчас нужно думать, как его удержать в орбите того, куда он качнулся. Это, конечно, должна делать не только Украина, но и наши западные партнеры.

Какие у вас сейчас в целом впечатления от заявлений, которые уже прозвучали? Прежде всего, что касается Украины: видим ли мы положительные тенденции для себя? Принесет ли неделя ООН какие-то выдающиеся и прорывные для нас решения, а не только заявления?

Я не думаю, что там будут какие-то прорывы. Конечно, заявления Трампа и некоторые другие - благоприятные для нашей страны. По крайней мере, тема Украины - одна из ключевых на Генеральной Ассамблее. Но это была акция разового характера. Дальше больше будут говорить о других вопросах, например, Палестине.

справка Игорь Рейтерович Кандидат политических наук, политолог Игорь Рейтерович - политолог, который с 2006 года посвятил себя преподавательской и научной деятельности. С апреля 2006 года - доцент кафедры публичной политики и политической аналитики Национальной академии государственного управления при Президенте Украины. С 2021 года - доцент кафедры парламентаризма Учебно-научного института публичного управления и государственной службы Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Вас также могут заинтересовать новости: