Даже президент Украины был удивлен последними заявлениями Трампа.

Президент США Дональд Трамп неоднократно позитивно высказывался о России и главе Кремля Владимире Путине, но его последние заявления намекают на значительные изменения в его позиции по войне РФ против Украины. Тем не менее украинцы относятся к громким словам американского лидера с осторожностью.

В анализе The New York Times отмечается, что ранее Трамп настаивал на том, чтобы Украина приняла любое мирное соглашение, даже если это гарантирует потерю еще большего количества территорий. Теперь же президент США заявляет о том, что он верит в то, что Украина не только сможет выстоять под натиском России, но и в конечном итоге победит и вернет все свои земли. Более того, он стал чаще говорить о проблемах российской экономики.

В издании обратили внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский приветствовал последние заявления Трампа, но даже он признал, что был немного удивлен. Тем не менее украинский лидер понимает, что ему нужно продолжать привлекать на свою сторону другие страны, так как роль США остается нестабильной, считают журналисты.

Видео дня

В издании напомнили, что во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 24 сентября Зеленский призвал другие страны мира остановить войну России против Украины и глобальную гонку вооружений. По его словам, это дешевле, чем позже строить подземные детские сады или огромные бункеры для критически важной инфраструктуры.

Экс-журналист Голоса Америки, представитель фонда Razom for Ukraine Остап Ярыш на своей странице в Facebook назвал последние заявления Трампа "самыми благоприятными из всех, что украинцы слышали до сих пор". Тем не менее он уверен, что еще рано говорить о пересмотре стратегии Белого дома или радикальном изменении мышления президента США.

В издании отметили, что украинцы в комментариях под постом Ярыша высказались о том, что позиция Трампа может измениться в любой момент. Журналисты считают, что это говорит о том, что жители Украины не восприняли заявления президента США всерьез.

В издании подчеркнули, что слова Трампа о победе Украины и возвращении территорий звучат довольно оптимистично. Тем не менее даже Зеленский и высшее военное руководство Украины ранее говорили о том, что пока нет чисто военного способа вернуть около 20% оккупированных Россией территорий.

Более того, Трамп говорил о том, что российско-украинская война продлится еще долго. В издании отметили, что численное превосходство России дает ей преимущество в войне на истощение. Пока в последние недели украинские войска оттеснили россиян в некоторых районах фронта, оккупанты продвигались вперед в других местах.

В издании не исключают, что резкий разворот Трампа в сторону Украины, а также его слова о экономических проблемах России могут намекать на то, что американская администрация готова ввести санкции против Москвы и усилить давление на Путина.

Трамп заявил, что верит в победу Украины - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины есть шансы отвоевать всю свою территорию у России. Он отметил, что Кремль столкнулся с серьезными экономическими трудностями.

Трамп подчеркнул, что Россия ведет бессмысленную войну против Украины уже три с половиной года. По словам американского лидера, "реальная военная держава" могла бы выиграть ее менее чем за неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: