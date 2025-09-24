Отмечают, что все делается для ослабления военно-экономического потенциала России.

ВСУ поразили ряд важных объектов на территории страны-агрессора для ослабления военно-экономического потенциала России. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что для снижения наступательных возможностей российской армии и осложнения поставок горючего подразделениям оккупантов Силы обороны Украины в ночь на сегодня, 24 сентября, нанесли удар по территории нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.

"По предварительной информации, поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-6. На заводе продолжается пожар. Это предприятие перерабатывало до 10 млн тонн нефти в год и является ключевым производителем жидкого ракетного топлива в России", - отмечают в Генштабе.

Также Силы обороны поразили важные объекты в Волгоградской области. В частности, огонь охватил нефтеперекачивающую станцию "Кузьмичи-1", которая является частью системы транспортировки сырой нефти в южные регионы РФ. Кроме того, поражена нефтеперекачивающая станция "Зензеватка", которая обеспечивает транспортировку нефти через магистральный нефтепровод "Куйбышев-Тихорец".

По информации Генштаба, минувшей ночью подразделения Сил обороны Украины поразили производство БпЛА в населенном пункте Валуйки, что в Белгородской области РФ. Зафиксировано попадание и пожар. Результаты и степень поражения уточняются.

В сообщении отмечается, что также подтверждена успешная реализация одной из предыдущих миссий, в частности, 22 сентября дальнобойные средства Сил обороны Украины поразили Астраханский газоперерабатывающий завод. Повреждены участки производства, что повлекло остановку части производственного процесса.

"Этот ГПЗ является одним из крупнейших в мире газохимических комплексов и главным производителем серы для взрывчатки в РФ, обеспечивая до 66% российского производства. Годовой объем переработки нефтепродуктов на Астраханском ГПЗ составляет до 3,2 млн тонн в год", - отмечают в Генштабе ВСУ.

Отмечают, что Силы обороны Украины продолжают принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков, чтобы заставить оккупантов прекратить вооруженную агрессию против Украины. При этом обещают, что "дальше будет...".

Удары по России

Как сообщал УНИАН, дроны СБУ второй раз за последние семь дней долетели до Башкортостана и поразили нефтеперерабатывающий комплекс "Газпром Нефтехим - Салават".

Источники в Службе безопасности рассказали УНИАН, что это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, который производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов. Расстояние от территории Украины до цели - около 1400 километров.

Источники отмечали, что СБУ продолжает наносить прицельные дипстрайки по объектам, которые финансируют войну против нашего государства. Сезон "хлопков" на российских НПЗ в самом разгаре. При этом отмечали, что страна-бензоколонка должна окончательно осознать, что агрессия против Украины обходится ей очень дорого.

