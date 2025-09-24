Разработчики лучших 'симуляторов ходьбы' Frictional Games начали тизерить свою новую игру

Разработчики устроили целую ARG, которая начинается в SOMA.

Студия Frictional Games, известная по хоррорам SOMA и серии Amnesia, начала тизерить свою следующую игру. Для этого компания решила устроить целую ARG, игру в альтернативной реальности.

22 сентября SOMA неожиданно получила патч с исправлениями багов, но кроме этого, в описании обновления авторы из Frictional Games предупредили, что "пользователи всё ещё могут получать подозрительные письма".

После апдейта на компьютере в самом начале игры действительно появилась новая вкладка со спамом, где лежало странное письмо. Игроки расшифровали символы и вышли на сайт вымышленного отеля Samsara. Там можно подписаться на рассылку, и в подтверждающем письме ссылка ведёт на URL с упоминанием Kepler Interactive.

Kepler Interactive - издатель таких игр, как Clair Obscur: Expedition 33, Pacific Drive и Rematch. Похоже, именно он будет выпускать новый проект Frictional. Пока что это всё, что смогли раскопать интернет-детективы.

Последняя игра студии - Amnesia: Rebirth - вышла в 2023 году и рассказывала о французском солдате Анри Клемане в разгар Первой мировой войны. Игра получила скромную оценку от критиков, на Metacritic у неё 77 баллов, но проект нашёл отклик у игроков, благодаря чему в Steam рейтинг игры составляет 93% положительных отзывов.

