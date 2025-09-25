Во время переговоров стороны обсудили перспективные отрасли для развития сотрудничества.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом Хусейном аш-Шараа в Нью-Йорке. Стороны подписали совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений между странами.

"Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", – сообщил Зеленский в своем Телеграм-канале.

Глава государства отметил, что во время переговоров с сирийским коллегой они обсудили перспективные области для развития сотрудничества. Кроме того, затронули вопрос угроз безопасности для Украины и Сирии и важности противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", – добавил Зеленский.

Отношения между Украиной и Сирией

Как известно, дипломатические отношения между Украиной и Сирией были впервые установлены в 1992 году. Однако в 2022 году были разорваны из-за признания Дамаском независимости незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР". Тогда страной еще руководил Башар Асад.

В 2024 году повстанцы свергли режим Башара Асада. Президентом страны был назначен Ахмед Хусейн Аш-Шаар. Он – бывший командир "Фронта ан-Нусра", а позже группировки "Хаят Тахрир аш-Шам". Еще до конца 2024 года последняя считалась в США террористической организацией.

На днях президент Сирии прибыл в Нью-Йорк. Он стал первым главой государства, который присоединился к Генеральной ассамблее ООН, за почти 60 лет.

