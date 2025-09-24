Пользователи критикуют большую разницу в возрасте пары.

Известный украинский клипмейкер Инди Хайт и молодая певица Лиза Бибикова ошеломили новостью о своих отношениях и нарвались на хейт. Все из-за большой разницы в возрасте.

Ранее пара была исключительно творческим дуэтом. Они создавали песни и клипы вместе, а также появлялись вместе на мероприятиях. Однако, недавно они сообщили о своем романе.

В своем TikTok Лиза опубликовала видео, в котором собрала трогательные моменты со своим возлюбленным. Туда попали кадры из совместных путешествий, фотосессий и обычных прогулок.

"Почему это не любовь?" - подписала ролик певица словами из своей песни "Нелюбовь".

Однако, не все поклонники были тронуты историей любви этой пары. Некоторые пользователи возмутились тем, что между парой 16 лет разницы. Некоторые даже предположили, что Бибикова была несовершеннолетней, когда эти отношения начались:

"Почему это не любовь? Возможно, потому что адекватный мужчина в 34 года не выберет себе в партнеры юную 18 летнюю девушку? А зная инсайдерскую инфу, этот роман начался еще до совершеннолетия Лизы когда ей было 15-16... это груминг!"

"Не хочу выглядеть грубым, но меня пугает разница в возрасте".

"Меня поражает, что они реально распространяют это в сети. 18 и 34 - это не окей".

Стоит отметить, что сами влюбленные пока еще не реагировали на эти комментарии.

Недавно из-за разницы в возрасте с женихом захейтили блогера Дашу Квиткову.

Вас также могут заинтересовать новости: