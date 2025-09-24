Президент США Дональд Трамп снова изменил свою точку зрения и высказался неожиданно оптимистично о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ. По его словам, он "полностью понял военную и экономическую ситуацию в Украине и России", и считает, что "Украина при поддержке Европейского Союза имеет все возможности бороться и вернуть всю свою территорию в первоначальном виде". Кроме того, по его словам, Россия и Путин в частности находятся "в больших экономических трудностях", поэтому для Украины "сейчас самое время действовать". Также Трамп пообещал продлить поставки оружия НАТО, "чтобы НАТО мог делать с ним все, что пожелает".

Что такие заявления могут означать на практике для динамики войны и возможного урегулирования? Сначала немножко контекста.

В 2022-2024 годах администрация предыдущего президента США Джо Байдена передала Украине вооружения, техники и БК на, примерно, 35 млрд. долларов. По программе PURL в год европейцы на закупки американского оружия для Украины могут аккумулировать от 12 до 24 млрд. долларов - то есть по 1-2 млрд. долларов в месяц. Будет больше - то лучше, но давайте консервативно на это все смотреть. Даже если взять средний показатель в 1,5 млрд долларов в месяц то это 18 млрд. долларов в год на американское оружие.

При условии, если ОПК США будет справляться с заказами и наращивать производство, то такие показатели, скорее всего, не дадут нам перехватить стратегическую инициативу, как говорит Дональд Трамп.

Такие масштабы - это скорее о ведении обороны на фронте и обеспечении прикрытия тыла.

Плюс, сама по себе программа не решает проблематику комплектования и управления Сил обороны Украины, что сейчас является самой большой нашей головной болью. Хотя, конечно, системность поставок вооружения и военной техники (ВВТ) от США за деньги Европы может снять хотя бы одно предостережение от присоединения к Силам обороны Украины, связанное с материальным обеспечением в измерении ВВТ.

Поэтому, в лучшем случае, соответствующая инициатива позволит стабилизировать ситуацию при условии прогресса в вопросе комплектования и управления. Но точно не переломить ход войны в нашу пользу радикально - с захватом стратегической инициативы и возвращением всего временно утраченного.

В конце концов, за РФ тоже стоит автократическая коалиция во главе с КНР, которая не хочет, чтобы их игрок проиграл.

Но если поставки из США, профинансированные Европой, будут системными и долгосрочными, то это будет хороший сигнал оккупанту из Кремля о том, что дождаться потери интереса к поддержке Украины не получится и лучше договариваться, а не пытаться диктовать свои условия.

Этой уверенности не было после одобрения последнего пакета помощи Конгрессом в далеком апреле 2024 года. И именно на это делали ставку в Москве. Теперь есть надежда, что системность поставок по программе PURL немного внесет коррективы в калькуляции противника.