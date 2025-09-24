Местные власти пишут, что город под атакой украинских дронов.

Новороссийск, куда РФ перебазировала свой Черноморський флот, сегодня был под атакой дронов. Об этом написал утром в Telegram мэр Новоросийска Андрей Кравченко, сообщив о тревоге.

Позднее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что сегодня Новороссийск подвергся "чудовищной атаке со стороны киевского режима". По его словам, беспилотники ударили в центр города. Кондратьев добавил, что по предварительной информации известно о двух погибших, 3 человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.

По состоянию на 13.35 "отражение атаки продолжается".

Видео дня

На этот момент украинская сторона не комментировала атаку на Новороссийск.

Российский Черноморский флот

Как сообщал УНИАН, российское командование было вынуждено передислоцировать корабли ЧФ РФ из района Севастополя во временно оккупированном Крыму на базу в Новороссийск. Так, туда была перебазирована большая часть ЧФ РФ в 2023 году. Причиной стало то, что база Севастополя стала уязвима из-за украинских атак беспилотников и ракет.

Летом текущего года OSINT-исследователь MT Anderson писал, что Новороссийский порт заполнен российскими военными кораблями максимально. Военный флот даже занял некоторые причалы гражданских судов и пограничников.

