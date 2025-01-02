Российские захватчики осуществили показательную акцию, потому что ни о каких военных целях речь не шла.

Ударные дроны типа "Шахед" во время российской атаки 1 января смогли долететь до центра Киева после истощения системы противовоздушной обороны.

Об этом военный эксперт Михаил Жирохов сказал в эфире на Радио NV. Он считает, что налет российских ударных дронов в ночь на 1 января был нетрадиционным, потому что запуск беспилотников происходил без "приманок" - без имитационных дронов.

"По крайней мере по Черниговщине и Киевщине было как минимум три волны этих "Гераней" ("Шахедов" - УНИАН)... И они истощили сами ПВО и мобильные огневые группы, которые защищают подступы к Киеву, и поэтому им удалось так далеко, так глубоко вклиниться в систему ПВО", - отметил Жирохов.

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Он добавил, что эти удары не были связаны с военными целями.

"Это был показ того, что они могут пройти систему ПВО Киева. Очень тяжелая была ночь. Очень непросто было, тем более, что россияне до этого примерно определили, где находятся системы ПВО и это была доразведка, и где находятся эти мобильные огневые группы. И били они достаточно мощно и просто показательно", - сказал Жирохов.

Эксперт отметил, что россияне приложили очень много усилий, чтобы получить возможность отправить ударные дроны в центр Киева.

"Потери несопоставимы, потому что, фактически, если брать за год, где-то 90% этих "Гераней" сбиваются. Это колоссальные средства, которые они вкладывают в такие ударные дроны", - отметил Жирохов.

По его мнению, российские захватчики наметили определенные участки размещения ПВО и запускали дроны с тех сторон, которые менее прикрыты защитой.

"Они использовали эту, если не ошибку, то эту брешь в системе ПВО, которая была, и которая, думаю, уже закрыта, но на тот момент это было относительно слабое место", - сказал Жирохов.

Атака дронов на Киев

1 января в результате утренней атаки в жилом доме Печерского района Киева погибли два человека. Сначала во время разбора завалов было обнаружено тело женщины.

В Национальном банке Украины сообщили, что из-за вражеской атаки горела крыша корпуса НБУ. Пожар быстро ликвидировали.

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