В Крыму с 24 сентября из заправок полностью исчез бензин, нет даже самой дорогой марки А100. Об этом сообщает проект Крым-Реалии.
Как заявил изданию на условиях анонимности местный правозащитник, активист кампании LiberateCrimea, это свидетельствует, что в регионе наступил бензиновый коллапс. По его информации, ситуация ухудшалась последние десять дней и на сегодня достигла кульминации - весь бензин исчез с заправок.
"То, чего боялись крымчане, произошло. На заправках нет бензина, многие заправки вообще закрываются, чтобы зря не платить зарплаты сотрудникам. Бензиновый коллапс, который начался, ударил, как по рядовым крымчанам, так и по предприятиям. Если бюджетные предприятия получают талоны пусть и на минимум потребностей, то частные фирмы и компании столкнулись с большими проблемами и несут огромные потери из-за провала своих транспортных возможностей. На дорогах стало в разы меньше машин. Маршрутки забиты", - рассказал активист.
Он отметил, что из-за отсутствия бензина проблемы у крымчан быстро нарастают, в частности ждать такси приходится долго, у них тоже проблемы с бензином.
Из-за украинских ударов по НПЗ в России кризис с горючим
Как сообщал УНИАН, регулярные атаки Украины по российским НПЗ привели к существенному сокращению производства горючего и скачку цен на него.
Российские НПЗ являются законными целями Украины, поскольку обеспечивают горючим оккупационную армию. 10 сентября "Известия" писали, что в РФ усиливается бензиновый кризис, вызванный атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Перебои с поставками топлива фиксировались уже более чем в 10 регионах. Сообщалось о дефиците и вынужденной остановке работы АЗС в частности в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и во временно оккупированном Крыму.
При этом недавно чиновник-коллаборационист, так называемый председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк уверял, что уже в ближайшие дни на полуострове ситуация с бензином нормализуется.