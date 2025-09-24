Бензиновый коллапс ударил как по рядовым крымчанам, так и по предприятиям.

В Крыму с 24 сентября из заправок полностью исчез бензин, нет даже самой дорогой марки А100. Об этом сообщает проект Крым-Реалии.

Как заявил изданию на условиях анонимности местный правозащитник, активист кампании LiberateCrimea, это свидетельствует, что в регионе наступил бензиновый коллапс. По его информации, ситуация ухудшалась последние десять дней и на сегодня достигла кульминации - весь бензин исчез с заправок.

Видео дня

"То, чего боялись крымчане, произошло. На заправках нет бензина, многие заправки вообще закрываются, чтобы зря не платить зарплаты сотрудникам. Бензиновый коллапс, который начался, ударил, как по рядовым крымчанам, так и по предприятиям. Если бюджетные предприятия получают талоны пусть и на минимум потребностей, то частные фирмы и компании столкнулись с большими проблемами и несут огромные потери из-за провала своих транспортных возможностей. На дорогах стало в разы меньше машин. Маршрутки забиты", - рассказал активист.

Он отметил, что из-за отсутствия бензина проблемы у крымчан быстро нарастают, в частности ждать такси приходится долго, у них тоже проблемы с бензином.

Из-за украинских ударов по НПЗ в России кризис с горючим

Как сообщал УНИАН, регулярные атаки Украины по российским НПЗ привели к существенному сокращению производства горючего и скачку цен на него.

Российские НПЗ являются законными целями Украины, поскольку обеспечивают горючим оккупационную армию. 10 сентября "Известия" писали, что в РФ усиливается бензиновый кризис, вызванный атаками украинских дронов на нефтеперерабатывающие заводы. Перебои с поставками топлива фиксировались уже более чем в 10 регионах. Сообщалось о дефиците и вынужденной остановке работы АЗС в частности в Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и во временно оккупированном Крыму.

При этом недавно чиновник-коллаборационист, так называемый председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк уверял, что уже в ближайшие дни на полуострове ситуация с бензином нормализуется.

Вас также могут заинтересовать новости: