На фотографиях можно увидеть киношных Кена и Чунь Ли.

В Instagram появились первые фото со съёмочной площадки экранизации Street Fighter, снимком поделился актёр Эндрю Шульц, который играет Дэна. он опубликовал фото Каллины Лян, которая исполняет роль Чунь Ли.

Полный костюм пока не показывают, но фанаты сразу узнают фирменные пучки в волосах и синий воротник с заклёпками. Судя по стилю, создатели берут за основу дизайн времён Street Fighter 2, а не более вычурные варианты из поздних частей, вроде Street Fighter 5.

Кроме того, фанатам показали ещё один образ - Ноя Сентинео в роли Кена. Его причёска явно вдохновлена последними играми серии и почти копирует вид персонажа из Street Fighter 5.

Премьера Street Fighter запланирована на 16 октября 2026 года. В фильме также сыграют Эндрю Кодзи (Рю), Джейсон Момоа (Бланка), Роман Рейнс (Акума) и Дэвид Дастмалчян (М. Байсон).

Ранее мы рассказывали, что стали известны первые детали сюжета экранизации Street Fighter. Главными героями станут Рю и Кен, которые знакомятся с Чунь Ли и получают приглашение на мировой турнир бойцов

