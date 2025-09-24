Речь идет о двух стратегических объектах вблизи Новороссийска.

Два ключевых нефтяных порта на российском побережье Черного моря возле Новороссийска приостановили загрузку танкеров после ночных предупреждений об атаках беспилотников. Об этом пишет Bloomberg.

Отгрузка нефти прекратилась на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и на нефтеперевалочном комплексе Шесхарис.

Вместе оба порта экспортируют на мировые рынки более 2 миллионов баррелей российской и казахстанской нефти в день, что делает их ключевыми звеньями мировой цепи поставок нефти. Общий объем поставок черного золота в мире по морю составляет около 40 миллионов баррелей в день.

По информации Bloomberg, в среду в Новороссийске прозвучали сирены: местные власти предупредили о вероятных атаках беспилотников и беспилотных лодок. Офис КТК в портовом городе получил повреждения. Приостановку называют временной и предупредительной мерой.

С начала августа Украина резко усилила атаки на российские нефтяные активы, что заставило Кремль запретить экспорт бензина и рассмотреть возможность ограничения экспорта дизельного топлива. Эти атаки были сосредоточены на нефтеперерабатывающих заводах, но также стали мишенями порты и насосные станции.

Последствия ударов по нефтяной отрасли РФ

Удары украинских дронов привели к тому, что объем переработки нефти в России упал до самого низкого показателя с апреля 2022 года. В результате страна-бензоколонка вынуждена была увеличить морской экспорт нефти до почти полуторагодичного максимума.

В Крыму же наступил бензиновый коллапс. 24 сентября на заправках полностью отсутствует бензин, нет даже самой дорогой марки А100. Отдельные предприятия могут получить топливо разве что по талонам.

