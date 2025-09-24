Деньги возьмут из замороженных российских активов.

Сумма "репарационного кредита" Европейского Союза для Украины может составить до 130 миллиардов евро. Окончательный размер будет согласован с Международным валютным фондом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц.

Кредит будет направлен на помощь Киеву в финансировании военных усилий. Его Украина погасит только после получения репараций от России в рамках будущего мирного соглашения.

Большая часть российских активов на сумму около 210 миллиардов евро, хранящихся в Европе, находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. 175 миллиардов евро активов в Euroclear уже достигли срока погашения и превратились в наличные, которые могут стать основой для кредита.

Как отмечают источники агентства, перед тем, как ЕС согласится на кредит на возмещение убытков, он захочет погасить кредит G7 на сумму 45 миллиардов евро, о котором было договорено в прошлом году.

Это оставит около 130 миллиардов евро из денежного баланса для нового инструмента. Но и эта сумма не обязательно будет окончательной. Размер кредита определят после оценки МВФ финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.

По словам высокопоставленных чиновников министерства финансов ЕС, конкретные детали еще не согласованы. Комиссия разрабатывает механизм, который позволит ей использовать замороженные российские активы без их конфискации - это красная линия для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.

Напомним, что идея использования замороженных российских активов для займа Киеву принадлежит главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. По задумке, финансовые риски будет коллективно нести Европа и, по желанию, некоторые другие страны G7.

В рамках разработки идеи в ЕС предложили предварительный механизм, который позволил бы избежать потенциального вето со стороны премьера Венгрии Виктора Орбана, который часто отстаивает на Западе интересы кремлевского диктатора Владимира Путина.

