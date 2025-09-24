Некоторые эксперты опасаются, что президент США хочет отойти от поддержки Киева.

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украина может выиграть войну и вернуть свои территории, является неоднозначным. С одной стороны, оно вызвало надежду на то, что Трамп наконец стал на сторону Киева, с другой же - возросло подозрение, что он готов переложить основное бремя в поддержке Украины на Европу. Об этом пишет Reuters.

"Я думаю, что люди почувствовали определенное облегчение, потому что это действительно говорит о том, что его (Трампа, - ред.) понимание конфликта изменилось. Он признал, что конфликт сложнее, и он явно разочарован Путиным (Владимиром Путиным - российским диктатором, - ред.), поэтому я считаю, что это, возможно, успех украинской и европейской дипломатии", - отметил директор по международной безопасности Королевского Объединенного института оборонных исследований Нил Мелвин.

Однако, по его мнению, заметно и то, что Трамп сохраняет стратегическую неопределенность относительно войны в Украине, в частности, в его заявлении отсутствует обязательство поддерживать ее со стороны США.

Видео дня

"Поэтому нарратив относительно того, что он говорит, изменился, но он, кажется, все еще сосредотачивается на дистанцировании США от лидерства в конфликте. Он постоянно перекладывает все на Европу", - подчеркнул Мелвин.

Двое чиновников, с которыми поговорило издание на условиях анонимности, также предостерегли, что заявление Трампа может сигнализировать о том, что Европа должна помогать Украине без США.

"Кажется, он прощается, не так ли? Но это завтра может измениться. В любом случае: у нас все в порядке. Мы знаем, что нам следует делать", - сказал западноевропейский чиновник.

Другой дипломат - восточноевропейский - также заявил, что комментарии Трампа имели целью показать, что он начинает отходить от Украины, "посылая сигнал, что это вопрос Европы".

По мнению научного сотрудника Украинского форума Королевского института международных отношений Ярославы Барбьери, "Трамп начинает понимать, что Путин им манипулирует":

"Я думаю, что Трамп также ищет отход, чтобы поддерживать имидж эффективного мирного посредника, пытаясь переложить вину на Россию и европейцев... Поэтому, если война в Украине не прекращается - это не из-за него".

Мнения экспертов и СМИ о заявлениях Трампа

Как сообщал ранее УНИАН, по мнению руководителя политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игоря Рейтеровича, "проукраинский" Трамп уже не станет на сторону РФ, но он может просто самоустраниться от российско-украинской войны. Эксперт в заявлении президента США видит "определенное делегирование полномочий". "Это перекладывание какой-то там определенной ответственности на других, потому что Трамп не говорит: "Соединенные Штаты и НАТО помогут". Он говорит просто "НАТО", явно выводя из этой сферы Соединенные Штаты Америки", - пояснил Рейтерович.

The Atlantic писало, что хоть Трамп резко обернулся против Путина, но это прозрение может быть недолгим. Отмечалось, что глава Белого дома всегда отличался высокой терпимостью к образам российского диктатора Владимира Путина. К тому же, это не первый раз, когда он нападает на Москву. "Если только Зеленский и Макрон не рассказали Трампу о каком-то потрясающем плане победы в войне, у президента нет причин менять свое мнение о способности Украины победить", - говорится в статье.

Sky News назвало ряд причин, почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине. И одна из них - влияние союзников. Мол, европейские лидеры массово посещали Вашингтон, чтобы призвать Трампа к осторожности в отношениях с Путиным. Кроме того, европейские страны НАТО увеличили помощь Украине, что еще больше ослабило риторику Трампа о том, что Америка несет финансовое бремя. Еще одна причина, пишет издание, - внутренняя политика, поскольку президент США сейчас находится под пристальным вниманием обеих партий из-за своего "слишком мягкого" подхода к России.

Вас также могут заинтересовать новости: