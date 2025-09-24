Россияне пытаются просачиваться между позициями Сил обороны, отметил Денис Попович.

Российские оккупанты пытаются продвигаться вперед на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом в эфире "Суспільного" рассказал военный обозреватель Денис Попович.

"Ниже он на Донецком отрезке он уже зашел на территорию Днепропетровской области. И пытается продвигаться такими протеканиями, инфильтрацией. С этим крайне трудно бороться", - сказал Попович.

Военный обозреватель пояснил, что для сдерживания врага на этом направлении Силам обороны Украины не хватает пехоты. Это позволяет РФ продвигаться на этом направлении.

"Кое-где удается перебить эти их просачивания, а кое-где не удается. Поэтому образуются такие метастазы, карманы. Которые потом очень трудно защищать. И эти протечки - они потом сливаются. И враг таким образом захватывает территорию. Медленно, с большими потерями. Но эти потери они пока готовы платить", - добавил Попович.

Ситуация на фронте: важные новости

О продвижении россиян в двух областях ранее сообщили аналитики Deepstate. В частности российские захватчики оккупировали Новониколаевку на Днепропетровщине и Новоивановку в Запорожской области. Также россияне имели определенные продвижения в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Между тем представитель ОСУВ "Днепр" Виктор Трегубов отметил, что пока рано говорить о серьезных успехах Сил обороны Украины на Добропольском направлении. Он отметил, что украинские защитники пока пользуются тем, что россияне сильно растянулись в прошлом месяце. В то же время, по словам Трегубова, РФ удалось закрепиться в окрестностях Родинского Донецкой области.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что накануне РФ опубликовала заявление, в котором сообщила о своем намерении наступать на Харьковщине. Эксперты отмечают, что таким образом Москва противоречит неоднократным утверждениям о том, что ее главный аппетит ограничивается Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями.

