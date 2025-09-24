Аналитик подчеркнул, что согласен с мнением Зеленского о том, что мир находится на пороге шестого поколения войны.

Российско-украинская война затрагивает все больше территорий и в той или иной степени влияет на большую часть Европы. Аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк считает, что мир находится на пороге нового поколения войны.

Он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке о том, что российско-украинская война затрагивает все больше стран.

"Эта война эскалирует не вертикально, а горизонтально. Она затрагивает все больше территорий, то есть по-разному влияет на большую часть Европы, и это то, что мы видели. Мы до сих пор не знаем происхождение тех дронов, которые на некоторое время закрыли аэропорт Копенгагена и аэропорт Осло или ограничили работу Осло одной взлетно-посадочной полосой. У нас все еще нет окончательного ответа, но на данный момент большинство улик указывает на Россию", - сказал Кларк.

Аналитик подчеркнул, что согласен с мнением Зеленского о том, что мир находится на пороге шестого поколения войны. Он не исключает, что уже в ближайшем будущем развитие робототехники приведет к тому, что оружие станет более смертоносным и эффективным.

"Это не значит, что война будет вестись только роботами, но робототехника - это способ, с помощью которого вооруженные силы будут пытаться приумножить свою летальность и эффективность. То есть, будет одна пилотируемая единица - самолет, корабль или танк с экипажем — и четыре-пять других кораблей, танков или самолетов-роботов, работающих вместе с этим центральным танком. Это и есть война шестого поколения, это один из ее аспектов, и мы сейчас вступаем в эту эру. Мир уже разрабатывает системы, которые это делают", - объяснил Кларк.

Аналитик прогнозирует, что в конечном итоге в войнах почти каждый самолет будут сопровождать по 100 или даже 1000 дронов, которые будут совместно уничтожать врага. По его словам, европейским странам следует больше думать над развитием подобных технологий.

"Мы не уверены, что в Москве и Пекине об этом слишком беспокоятся. Они просто сломя голову несутся к возможностям шестого поколения", - подчеркнул Кларк.

Зеленский предостерег мир от игнорирования агрессии РФ

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что мировое сообщество не должно терять время и уже сейчас должно приложить все усилия, чтобы остановить полномасштабную войну России против Украины. По его словам, эта война может перерасти в более глобальный конфликт.

Зеленский выразил убеждение, что, только остановив российского диктатора Владимира Путина, появится реальный шанс избежать катастрофы в результате новой гонки вооружений.

