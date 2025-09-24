Если вы не хотите испортить себе отпуск, обязательно позаботьтесь о том, чтобы иметь немного личного пространства в путешествии.

Соло-туризм становится все популярнее, но большинство людей все же предпочитают путешествия в компании родственников или друзей. Многие вещи становятся проще, когда у вас есть надежный человек рядом. Но в определенных ситуациях этот человек может стать проблемой.

Как пишет на страницах Business Insider опытная туристка Натали Григсон, в свое время она пришла к мысли, что в путешествии всегда лучше брать два отдельных номера в отеле для нее и ее бойфренда.

"Несколько лет назад мы с моим тогдашним партнером путешествовали на автомобиле по заснеженному Колорадо. Мы хорошо проводили время: исследовали окрестности, смеялись, разговаривали и раздражали друг друга", - пишет автор и добавляет, что в конце концов именно в этом путешествии они и поссорились.

Начав отношения с другим мужчиной, Натали решила не повторять ту же ошибку и предложила во время отпуска остановиться в отдельных комнатах. Женщина призналась, что ее новый парень сначала был шокирован предложением, но в конце концов он тоже оценил преимущества такого варианта.

По словам Натали Григсон, есть по крайней мере две веские причины не брать один номер на двоих, даже если у вас очень хорошие отношения:

Больше шансов выспаться . У многих людей есть проблема с тем, чтобы заснуть в новом месте. Если вы вдвоем будете ворочаться с боку на бок, пытаясь заснуть, то дополнительно будете мешать друг другу. Это уже не говоря о том, что у каждого человека свое расписание сна, поэтому "сова" будет мешать "жаворонку" вечером, а утром все будет наоборот. Потребность в личном пространстве . Если хотя бы один из вас является интровертом, для него очень важно иметь хотя бы немного времени в течение суток, когда можно побыть водиночестве. В путешествии таких возможностей гораздо меньше, чем дома. Поэтому отдельный номер на ночь может решить эту проблему.

Как отмечает Натали Григсон, не всегда дополнительный номер будет означать вдвое большие расходы. Сегодня туристы могут без особых проблем через Airbnb арендовать квартиру почти в любой точке мира. Таким образом, вместо одного двухместного номера в отеле, или однокомнатной квартиры вы можете арендовать квартиру с двумя спальнями, и это выйдет не намного дороже.

