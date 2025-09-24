Трамп больше не хочет, чтобы война заканчивалась сейчас, пишет издание.

Накануне Дональд Трамп предположил, что Украина может вернуть все оккупированные земли, однако никто не гарантирует, что президент США снова не изменит свое мнение. Об этом пишет CNN.

Издание отмечает, что новая позиция Трампа, на первый взгляд, является хорошей для Украины. Ведь США признают борьбу украинцев и поддерживают максимальные позиции Киева по возвращению всех территорий. Но на этом, пишет издание, хорошие новости для Украины заканчиваются.

В частности президент США больше не хочет быстрого завершения войны. Вместо этого он считает, что боевые действия могут продолжаться, пока Украина не вернет себе территории. Авторы публикации отмечают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому поменяли одно невыполнимое требование на другое.

"Его больше не просят идти на неприятные уступки по земле, из-за которой Украина потеряла тысячи людей во время обороны. Вместо этого его теперь побуждают к невозможному возвращению земли, которую Украина не смогла вернуть летом 2023 года во время тщательно подготовленного контрнаступления. Ни один из этих вариантов не является легким решением, которое бы укрепило позиции Зеленского или сделало Украину сильной", - пишет издание.

Зеленский знает, пишут журналисты, что для возвращения территорий Украине нужно огромное финансирование, человеческие ресурсы и крах России. Журналисты отмечают, что это может показаться нереалистичным. Но, по мнению издания, "это лучше, чем альтернатива признания перед жадной Москвой, что Украина должна принять какое-то поражение".

В то же время издание отмечает, что во время своей речи Трамп не объявил ничего нового. НАТО и в дальнейшем будет покупать то вооружение у США, которое планировало. Также Альянс и дальше будет надеяться на то, что российская экономика обрушится.

"Политика Трампа остается маятником, колеблющимся между мировоззрением союзников, без которых США не могут жить, и кем-то, кто ему непонятным образом нравится и кому он до сих пор доверяет - Путиным. Кремль внимательно анализирует поведение Трампа и доказал, что он хорошо понимает, насколько далеко он может исчерпать свое терпение. И они заявят, что эта позиция, как и предыдущие восемь дедлайнов, которые он установил, является новой. И что у них есть как минимум еще месяц, чтобы подождать и посмотреть, не изменится ли все снова", - пишет CNN.

Заявления Трампа об Украине

Ранее президент США заявил, что Украина может отвоевать всю свою территорию в пределах первоначальных границ. Впрочем, по данным Politico, официальные лица и дипломаты Евросоюза выражают скептицизм из-за таких заявлений Трампа. Они считают, что это может быть лишь попыткой спровоцировать лично Путина, однако это не приведет к изменениям в политике США.

В то же время, по мнению эксперта Игоря Рейтеровича, после последних заявлений Трамп вряд ли вернется к пророссийской позиции. Впрочем, он может просто самоустраниться от российско-украинской войны.

