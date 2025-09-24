Ведущий рассказал о трудностях в воспитании детей.

Известный украинский ведущий и интервьюер Анатолий Анатолич признался, с какими трудностями начал сталкиваться с началом подросткового возраста своей дочери. По его словам, сейчас находить контакт с ребенком стало намного труднее.

В своем Instagram Анатолич опубликовал новый пост, в котором поделился, что с взрослением детей пытается меняться и сам. Он не ставит цель быть примером для них, но хочет быть на одной волне с ними.

"Один из самых сложных (самых интересных, самых важных) сейчас для меня вопросов - общение с моей 14-летней дочерью. Я не то что пытаюсь быть ролевой моделью, я просто тот кто я есть, но конечно я очень хочу быть на одной волне со старшей дочерью. Но быть папой, которым гордятся, о котором не стыдно рассказать друзьям, а возможно где-то даже похвастаться, что у меня такой прикольный папа - это вероятно и есть задача номер один", - заявил ведущий.

Видео дня

Анатолий добавил, что уже трудно заставить старшую дочь, 14-летнюю Алису, проводить с ним время. Однако, он старается находить вещи, которые будут интересны им обоим.

"Я изучаю для себя роль папы. Мои задачи меняются с ее взрослением. А сейчас проводить время вместе - уже большая победа. Алиса со мной не бегает, то хоть ездит на велосипеде", - поделился Анатолич.

Недавно Анатолий Анатолич рассказал, какой момент довел его до слез во время командировки в США.

Вас также могут заинтересовать новости: