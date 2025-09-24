В частности, враг пытается повлиять на украинскую логистику.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться вперед на Покровском направлении. Градус напряжения повышается как в окрестностях самого Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области.

Такое заявление сделал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", который является автором телеграм-канала "Офіцер". Он отметил, что россияне пытаются проникнуть в Покровск малыми группами и посеять хаос в тылу.

В то же время в направлении Днепропетровской области российские оккупанты "прут пехотными штурмами нон-стопом 24/7". "Алекс" акцентировал, что такого не было с начала лета.

"Пробуют резать логистику большим количеством дроновых атак и целенаправленным огневым контролем логистических путей", – добавил военный.

Российские оккупационные войска нанесли удар "Искандерами" по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ. Удар пришелся на укрытие. К сожалению, избежать потерь среди личного состава не удалось.

Между тем Генеральный штаб ВСУ информирует, что на территории страны-агрессора России были поражены НПЗ, газовая станция и завод БПЛА. Отмечалось, что, среди прочего, была атакована территория нефтеперерабатывающего предприятия "Газпром Нефтехим-Салават" в Башкортостане.

