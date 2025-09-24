Премьера фильма состоится в ноябре.

Universal презентовали финальный трейлер фильма "Wicked: Чародейка 2" или "Злая: Насегда", который станет продолжением экранизации известного мюзикла 2024 года. Премьера новой части запланирована на ноябрь.

Как пишет Variety, в центре сюжета снова окажутся Эльфаба и Глинда. Их дружба будет проходить все новые испытания, особенно, когда они окончательно примут свои новые идентичности. Эльфаба превратится в Злую Ведьму Запада, а Глинда в свою очередь станет Доброй Ведьмой Севера. Их действия не пройдут без последствий, поэтому Страна Оз изменится навсегда.

В новом трейлере также можно заметить новых персонажей. Очевидно, что во второй части фэнтези зрители увидят Дороти Гейл, Жестяного Дровосека, Чучело и Трусливого Льва.

Видео дня

К своим ролям вернется уже легендарный дуэт Синтия Эриво и Ариана Гранде, а также Джонатан Бейли, Мишель Ео, Марисса Боде, Итан Слейтер, Боуэн Янг и Бронвин Джеймс. Режиссером традиционно станет Джон М. Чу.

"Wicked: Чародейка 2" - трейлер

Напомним, что первая часть Wicked получила невероятный успех. Лента собрала 756 миллионов долларов в мировом прокате и установила рекорд среди бродвейских экранизаций. Фильм также стал одним из лучших на премии "Оскар", получив 10 номинаций, в том числе за лучшую киноработу, главную женскую роль (Эриво) и женскую роль второго плана (Гранде).

