25 сентября в новом церковном календаре вспоминают преподобную Евфросинию Александрийскую. Рассказываем, какие приметы и традиции связаны с этим днем, а также какой сегодня церковный праздник в Украине отмечают верующие по старому стилю.
- Какой праздник сегодня церковный в новом и старом календаре
- С какими молитвами обращаются в этот день, чего нельзя делать сегодня
- Приметы 25 сентября
Какой праздник сегодня церковный в новом и старом календаре
25 сентября (8 октября по старому стилю) в православной церкви чтят память преподобной Евфросинии Александрийской.
Евфросиния жила в V веке в Александрии, родом была из богатой семьи. Ее отец, христианин Пафнутий, хотел выдать дочь замуж в 18 лет, но сама девушка мечтала посвятить свою жизнь Богу. Поэтому она тайно постриглась в монахини и ушла из дома. Чтобы ее не нашли, Евфросиния назвалась Измарагдом и вступила не в женский, а в мужской монастырь. Там она прожила 38 лет. Все это время отец ее сильно тосковал по дочери, но находил утешение в разговорах с монахом Измарагдом - так и не подозревая, что это его дочь.
Лишь только перед смертью Евфросиния призналась отцу. Пафнутий похоронил дочь, а затем раздал все имущество бедным и сам принял постриг. Остаток жизни он прожил в той же в келье, где жила его дочь.
Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:
- почитают преподобного Сергея, игумена Радонежского, чудотворца;
- преподобномученика Пафнутия египтянина и еще 546 мучеников;
- преподобную Ефросинию Суздальскую, в миру Феодулию.
Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 25 сентября в церкви вспоминают священномученика Автонома Италийского, епископа.
С какими молитвами обращаются в этот день, чего нельзя делать сегодня
В этот день верующие обращаются с молитвами к святой Евфросинии - ее просят об исцелении от телесных и душевных болезней. Молятся также Сергею Радонежскому, памть которого также совершается в этот день - у святого просят помощи в решении проблем, воспитании детей, учебе, судебных тяжбах, а незамужние девушки - достойных женихов.
Народное название дня - Капустник, Сергеев день, Курятник. В старину в это время начинали шинковать капусту на зиму и забивать кур. Интересная деталь: в шинкованную капусту обязательно добавляют четверговую соль (ту, что готовят в Страстной четверг) - чтобы в доме прибавилось денег.
Кроме этого, по традиции 25 сентября нужно привести в порядок дом, выкупаться и постараться делать благие дела - считается, что так получаешь благословение святых.
В этот день Церковь, как и в любой другой день, не одобряет ссор, осуждения, сквернословия, зависти, жадности и злобы. Не следует отказывать в помощи, если есть возможность помочь просящему, отчаяние и уныние считаются грехом.
Народные приметы дня запрещают лениться. Нельзя обижаться и завидовать - в доме появятся проблемы, а также отказывать в милосердии - навлечешь бедность. И наоборот: успешным год будет для того, кто проведет день с чистыми помыслами и поступками. Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.
Приметы 25 сентября
По приметам погоды в эту дату можно судить о том, кими будут погода и зимний сезон:
- деревья стоят без листьев - зима будет ранней;
- заморозки - к богатому урожаю ржи в следующем году;
- гром слышно - осень будет теплой;
- сильный ливень - к затяжной зиме.
Считается, что если сегодня выдался погожий день, то такая погода будет еще три недели.