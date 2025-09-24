По словам собеседников издания, Трамп изменил риторику, но не свою политику в отношении российско-украинской войны.

Резкий разворот в риторике президента США Дональда Трампа произошел на фоне продолжающейся неспособности России добиться значительных успехов на поле боя, замедления роста российской экономики и согласованных усилий президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что в последние дни Трамп провел время с американскими чиновниками, которые склоняют его к более решительным действиям в вопросе урегулирования российско-украинской войны, включая специального представителя по вопросам Украины Кита Келлога и постоянного представителя США при ООН Майкла Уолтца. По словам источников издания, они проинформировали американского лидера о текущей обстановке на поле боя и отметил, что Россия за последние годы добилась незначительного прогресса.

Кроме того, собеседники издания сообщили, что Трампа проинформировали о "планируемом украинском наступлении", которое требует наличия разведданных от США. По их словам, американский лидер изменил только риторику, но не свою политику в отношении российско-украинской войны.

По данным издания, Трамп разрешает продажу оружия Украине, но ограничивает использование американского оружия для атак вглубь территории России.

Журналисты напомнили, что Зеленский ранее говорил о том, что Трамп понимает ситуацию и хорошо осведомлен обо всех аспектах войны. Более того, в издании обратили внимание, что президент США перенял некоторые из тезисов президента Украины.

В частности, Трамп недавно высмеял российскую армию за ее медленный прогресс на фронте и похвалил украинских военных. Он также выразил уважение борьбе, которую ведет Украина против российской агрессии.

В своих последних заявлениях Трамп упомянул и проблемы, с которой сталкивается российская экономика. По его словам, она сейчас находится в ужасном состоянии.

В издании добавили, что Зеленский также поддержал инициативу Трампа оказать давление на европейских союзников, чтобы они прекратили покупать российскую нефть и газ. Президент США же заверил, что окажет давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который является одним из главных противников этой инициативы.

Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России из-за того, что Москва отказывается от переговоров по урегулированию войны против Украины. По его словам, РФ может столкнуться с серьезными последствиями.

Вэнс добавил, что Трамп сомневается в том, что Россия прилагает достаточно усилий для того, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной. Он заверил, что президент США хочет, чтобы война закончилась.

