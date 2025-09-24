Из-за российской войны против Украины ежегодно оружие становится все более смертоносным. И только Россия винована в таком положении дел.

Полномасштабное российское вторжение не оставило Украине другого выбора, как развивать новый класс оружия - беспилотники. Ведь "толстых ракет" Украина не имела. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский сказал во время выступления на общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Украина не имеет больших толстых ракет, которыми диктаторы любят щеголять на парадах, но у нас есть дроны, которые могут летать до 2-3 тысяч километров. У нас нет другого выбора, кроме как строить их, чтобы защитить наше право на жизнь", - сообщил Зеленский.

Также глава государства отметил, что контроль над морем ранее определялся наличием большого военно-морского флота, но Украина не имеет большого флота.

Видео дня

"Но мы добились успеха в Черном море, оттеснив то, что осталось от российского военно-морского флота на отдаленную базу. И мы это сделали благодаря морским дронам. Именно так мы защищаем наши порты и пути морской торговли, поскольку Россия не оставила нам другого выбора", - подчеркнул Зеленский.

Вместе с тем, президент вспомнил и об операции "Паутина", когда с помощью дешевых дронов удалось уничтожить или повредить дорогостоящие российские стратегические бомбардировщики. Это стало настоящим примером для сил специального назначения во всем мире - на что способно современное оружие против старых систем.

"И ничего из этого не произошло бы, если бы Путин не начал эту полномасштабную агрессию, полномасштабную войну. И с каждым годом, когда эта война продолжается - оружие становится еще более смертоносным. И только Россия заслуживает вины в этом", - отметил Зеленский.

Украинские беспилотные удары по России

Как сообщал УНИАН, активные украинские атаки на объекты нефтяной инфраструктуры России обвалили экспорт дизеля из России.

Также мы рассказывали, что Украина начала догонять Россию в производстве дронов на оптоволокне.

А между тем Украина готовится к серийному производству нескольких моделей подводных дронов TOLOKA.

Вас также могут заинтересовать новости: