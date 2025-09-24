Окинавская диета включает в себя отказ от яиц, молока, сыра, сливочного масла и белого риса. Вместо него окинавцы употребляют в пищу батат, цельнозерновые продукты, бобовые и овощи.

Исследования показывают, что образ жизни жителей Окинавы, включая их рацион, способствует их долголетию. Как пишет www.verywellhealth.com, диета Окинавы имеет несколько неоспоримых преимуществ, в частности, связана с увеличением продолжительности жизни и снижением риска возрастных заболеваний, поддерживает здоровье сердца, способствует контролю веса и уровня сахара в крови.

1. Может увеличить продолжительность жизни

Исследования показали, что низкокалорийные растительные диеты, такие как диета жителей Окинавы, связаны с более долгой жизнью. Такой режим питания также способствует снижению заболеваемости и проблем со здоровьем.

2. Укрепляет когнитивные функции

Продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты (содержащиеся в рыбе) и антиоксиданты, могут способствовать укреплению когнитивного здоровья. Исследователи полагают, что соединения, содержащиеся в куркуме, морских водорослях, сое и жирной рыбе (например, скумбрии, лососе и тунце), могут оказывать нейропротекторное действие. Одно исследование показало, что окинавская диета может снизить риск когнитивных нарушений и возрастных нейродегенеративных заболеваний.

Видео дня

3. Снижает риск хронических заболеваний

Исследования показали, что жители Окинавы реже, чем в среднем, страдают от возрастных заболеваний, таких как диабет, рак и сердечно-сосудистые заболевания. Некоторые основные продукты питания в окинавской диете обладают противовоспалительными свойствами, что может снизить риск развития хронических заболеваний.

4. Улучшает здоровье сердца

В целом, окинавская диета отличается низким содержанием насыщенных жиров. Она также включает рыбу, богатую омега-3 жирными кислотами, которые могут способствовать здоровью сердца. Кроме того, в диете много фолиевой кислоты и клетчатки, что, по мнению некоторых исследований, может способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Уменьшает воспаление

Богатые антиоксидантами продукты, потребляемые жителями Окинавы, могут снизить воспаление в организме. Интенсивное воспаление связывают с такими заболеваниями, как рак, ревматоидный артрит, диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, желудочно-кишечные расстройства, заболевания легких, нейродегенеративные заболевания и другие.

6. Улучшает здоровье костей

Традиционные продукты Окинавы, такие как тофу и листовая зелень, содержат много кальция. Исследования показывают, что кальций способствует здоровью костей. Здоровые и крепкие кости снижают риск переломов.

7. Способствует контролю веса

Диета Окинавы состоит из цельных, необработанных продуктов, богатых клетчаткой и низкокалорийных. Такой стиль питания поможет вам поддерживать здоровый вес. Окинавский подход к питанию до насыщения на 80% также может быть эффективным способом снижения веса.

8. Улучшает уровень сахара в крови

Основные продукты питания Окинавы имеют низкий гликемический индекс, что означает, что они вызывают медленное и равномерное повышение уровня сахара в крови при их употреблении. Употребление продуктов с низким гликемическим индексом может помочь контролировать уровень сахара в крови и снизить риск развития диабета 2 типа.

9. Улучшает здоровье кишечника.

Диета Окинавы включает в себя много овощей и бобовых, богатых клетчаткой. Продукты, содержащие клетчатку, могут способствовать здоровью кишечника и снижению риска развития желудочно-кишечных заболеваний. Одно исследование показало, что диета, основанная на окинавской диете, способствует формированию более здоровой микробиоты кишечника.

Окинавская диета - осноувные принципы

Люди, придерживающиеся окинавской диеты, едят цельные, богатые питательными веществами продукты, избегая при этом обработанных и рафинированных.

Традиционно окинавская диета делала акцент на продуктах с низким содержанием калорий и жиров, но с высоким содержанием углеводов. Распределение макронутриентов в традиционной окинавской диете таково: углеводы: 85%, белки: 9%, жиры: 6% (включая 2% насыщенных жиров)

Жители Окинавы обычно ограничивают потребление калорий, делая акцент на осознанном подходе к питанию. Традиционно они прекращают есть, когда чувствуют сытость на 80%.

Окинавская диета, как правило, считается растительной. Менее 2% первоначального рациона окинавцев составляли рыба или мясо. Современная версия диеты немного более гибкая и допускает большее потребление мяса.

Как правило, при соблюдении окинавской диеты рекомендуется ограничить потребление молочных продуктов и зерновых. Это включает в себя отказ от яиц, молока, сыра, сливочного масла и белого риса. Вместо него окинавцы употребляют в пищу батат, цельнозерновые продукты, бобовые и овощи.

Ранее УНИАН рассказывал, какие полезные продукты едят люди, которые живут до 100 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: