Жертвой российского удара стала и жена Игоря Зимы.

В результате атаки российских оккупационных войск по Киеву в ночь на 1 января 2025 года погибли известный украинский нейробиолог Игорь Зима и его жена. Об этом сообщила подруга семьи Дарья Душечкина.

"01/01/25 в первую атаку дронов на Киев 2025 погиб наш друг, выдающийся человек, доктор наук Игорь Зима погиб всей семьей: вместе с женой и котиком. Просто у себя дома. В постели. Мы бы скорее всего праздновали новый год у них дома", – написала она.

Ранее муж Дарьи Алексей Бобровников, который является первым секретарем в посольстве Украины в Республике Кения, сообщал о попадании в квартиру нейробиолога.

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"Сегодня враг, атакуя город, попал в квартиру нашего друга Игоря Зимы, нейробиолога, профессора, специалиста по запахам. Пока Игорь не берет трубку, держим кулаки", – писал он.

Атака РФ по Киеву

В ночь на 1 января российские террористы атаковали Украину дронами. Под ударом находился, в частности, Киев.

По состоянию на 12.49 в ГСЧС сообщали о 2 погибших в результате атаки, 6 раненых и 4 спасенных лицах.

В частности, в Печерском районе было ликвидировано возгорание в квартирах на 4-м и 5-м этажах многоквартирного дома. Там фиксировалось частичное разрушение с 6-го по 4-й этажи.

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