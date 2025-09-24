Минфин России предлагает в следующем году повысить НДС, экономическая ситуация ухудшается.

Минфин России предложил с 2026 года повысить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 20% до 22% для финансирования военных расходов и сокращения растущего бюджетного дефицита в ходе полномасштабной войны против Украины. Предложение прозвучало на фоне того, что президент США Дональд Трамп назвал Россию "бумажным тигром", заявив, что она находится в "больших экономических трудностях".

Российское правительство утвердило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые чиновники Кремля называют "военным бюджетом", и обнародовало обновлённые данные по 2025 году, прогнозируя падение экономического роста до 1% с 4,3% в прошлом году, пишет Reuters.

Расходы на национальную оборону в 2026 году, к примеру, снизятся до 12,6 трлн рублей (≈$150,5 млрд) с послесоветского максимума 13,5 трлн рублей в 2025 году, о чем свидетельствуют данные в документах Минфина. В 2025 году дефицит оценивается в 2,6% ВВП — рекордный показатель с начала войны, превышающий предыдущий план на 53%.

Повышение налога для обороны и безопасности

Минфин отметил, что увеличение НДС якобы принесет примерно 1,2 трлн рублей (≈$14,33 млрд) дополнительных доходов в 2026 году. Правительство также планирует увеличить заимствования на 46% в 2025 году. Ведомство заявило, что рост налогов направлен прежде всего на финансирование обороны и безопасности. Кроме того, предлагается повысить налоги на игорный бизнес и отменить льготы для малого бизнеса.

Эксперты предупреждают, что это спровоцирует инфляцию, которая в последние месяцы снижалась, и усложнит дальнейшее снижение ключевой ставки Центрального банка. В прошлом повышение НДС на два процентных пункта в 2019 году добавило 0,6 п.п. к инфляции, а в 2026 году рост ставки на 2 п.п. может повысить инфляцию на 1,5 п.п., считают аналитики T-Bank.

Курс рубля составляет около 83,75 руб. за доллар. В новом прогнозе средний курс рубля к доллару в 2026 году ожидается на уровне 92,2 руб., что на 8% выше предыдущего прогноза.

