Релиз проекта запланирован на 2026 год.

Capcom выпустила геймплейный трейлер своей новой научно-фантастической игры Pragmata. В ролике разработчики представили "Убежище" - центральную базу, где игроки смогут улучшать способности и оружие, а также планировать дальнейшие действия в условиях лунной исследовательской станции, захваченной враждебным ИИ.

Сюжет игры вращается вокруг астронавта Хью и его андроидной спутницы Дианы, которые пытаются выжить и вернуться на Землю после катастрофы на лунной базе.

Их взаимодействие лежит в основе игрового процесса - Диана использует уникальную систему хакерских мини-игр для ослабления врагов, а Хью наносит удары, используя разнообразное оружие.

Кроме того, трейлер показал новые виды оружия и сложные хакерские механики, а также подчеркнул важность "Убежища" как места для улучшений и подготовки к следующим вылазкам. Игра обещает глубокий сюжет, инновационный геймплей и высококачественную графику, реализованную с использованием RE Engine.

Релиз Pragmata запланирован в 2026 году. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series. Игроки смогут опробовать игру на Tokyo Game Show 2025, которая пройдет с 25 по 28 сентября.

