В последние годы количество людей с проблемами со сном могло увеличиться, поэтому любые "инструменты" пригодятся.

Многие ищут простой и полезный перекус перед сном, который не только утолит легкий голод, но и поможет лучше выспаться. Оказывается, таким продуктом могут быть обычные тыквенные семечки.

Они считаются полезным перекусом перед сном, потому что содержат два конкретных нутриента, связанных с лучшим качеством сна, пишет VeryWell Health. Речь идет про магний и триптофан. Порция семян тыквы весом 28 г содержит 74 мг магния и 0,092 г триптофана, заявляет Министерство сельского хозяйства США в официальной базе данных USDA FoodData Central.

Можно ли есть семечки тыквы на ночь

Некоторые исследования предполагают, что добавки L-триптофана могут способствовать более спокойному сну. Однако, как и в случае с магнием, нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что триптофан улучшает все аспекты сна. Тем не менее семена тыквы остаются богатым источником питательных веществ.

— это важный минерал, который организм использует для множества функций: от регулирования артериального давления до синтеза белка. Считается, что он также улучшает качество сна — настолько, что многие принимают его как безрецептурную добавку для сна. Некоторые исследования подтверждают эту связь, но не все они однозначно доказали эффективность магния, особенно для людей с бессонницей. Триптофан — аминокислота, которую давно связывают с сонливостью после ужина на День благодарения или с расслабляющим стаканом теплого молока перед сном. Индейка и молочные продукты — природные источники триптофана, но неясно, могут ли добавки триптофана напрямую помочь со сном. Организму необходим триптофан для выработки мелатонина (гормона, регулирующего цикл сон–бодрствование) и серотонина (нейромедиатора, улучшающего настроение и также влияющего на сон).

Семена тыквы также содержат белки, клетчатку, витамины и минералы и могут быть здоровым вариантом перекуса перед сном.

В зависимости от ваших целей лучше выбирать несоленые и несладкие семена (если вы следите за потреблением соли или добавленного сахара), а также контролировать порции, если важен вес. В 28 г семян тыквы около 126 калорий и 5 г жиров.

