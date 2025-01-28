В Новобаварском районе Харькова масштабный пожар.

Ночью Украина в очередной раз находится под атакой российских дронов-камикадзе типа "Shahed", уже известно о "прилете" в Харькове.

В 00:37 городской голова Игорь Терехов написал в своем Telegram-канале о последствиях российского налета. По предварительным данным, в результате попадания в Холодногорском районе Харькова возник пожар. Он отметил, что детали еще уточняются.

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Обновлено в 01:00: По уточненной информации, в Харькове удар был нанесен по территории гражданского предприятия в Новобаварском районе. На месте попадания масштабный пожар. Работают все соответствующие службы, сообщил Терехов.

Обновлено в 00:46: Воздушные силы сообщают о российских БПЛА в районе Киева. Людей призывают находиться в укрытиях.

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