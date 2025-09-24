Стрижка отлично вписывается в осенний гардероб с уютными свитерами и длинными пальто.

Главная героиня американского сериала "Этим летом я стала красивой" (The Summer I Turned Pretty) Белли Конклин потрясла зрителей новой прической, которая может стать самой популярной стрижкой осени 2025 года, пишет Real Simple.

Это та стрижка, которую Белли представила после переезда в Париж и расставания с Джеремайей Фишер.

Романтическая драма, которая подпитывает бесконечные чаты, TikTok-ролики и споры, внезапно подарила еще один повод для обсуждений. Стильный и по-парижски элегантный боб Белли стал эффектной точкой, подчеркивающей завершение летней эмоциональной бури и начало нового смелого этапа в ее жизни.

Волосы актрисы Лолы Тунг, подстриженные чуть выше плеч, излучали ту самую желанную "французскую непринужденность", за которой гонятся модницы. С этим образом Белли мгновенно стала иконой стиля и источником вдохновения для осенних образов.

Боб не новинка - последние годы он остается фаворитом, от звезд красных дорожек до влиятельных модниц. Это также символическая стрижка после расставания, когда хочется перемен. Версия Белли смотрится свежо, отличается утонченностью и выделяется среди множества схожих вариантов. Стрижка стильная и при этом носибельная, отлично вписывается в осенний гардероб с уютными свитерами и длинными пальто.

Стрижка боб "после расставания" - как повторить образ

Попросите мастера сделать классический боб чуть выше плеч. Добавьте легкое филирование, чтобы придать волосам естественное движение, сохранив при этом четкую линию. Мягкий естественный пробор создаст ощущение легкости и современности, без лишней строгости.

Чтобы подчеркнуть парижскую элегантность, текстурируйте кончики - небольшое разделение придаст укладке "живой" и непринужденный вид.

Уход дома удивительно прост. Наносите термозащиту и сушите волосы круглой щеткой для объема или дайте им высохнуть естественно, заправив одну прядь за ухо для того самого "французского шика".

В особые дни можно использовать утюжок для идеально гладкой укладки, а текстурирующий спрей придаст легкую небрежность на выходных.

В любом случае, этот боб мгновенно делает даже джинсы со свитером стильными.

