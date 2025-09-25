Праздник 25 сентября посвящается дочерям и запрещает лениться.

25 сентября - важная дата для Украины и всей планеты. Верующие молятся об избавлении от душевных тревог, а по народным обычаям принято шинковать капусту. Какой сегодня праздник стоит знать отцам и матерям дочерей.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Если вас интересно, кто родился 25 сентября из украинских знаменитостей, то наиболее известными являются певец Анатолий Соловьяненко, актриса Людмила Ефименко, футболист Сергей Мизин, фигуристка Анна Задорожнюк.

Официальный праздник сегодня в Украине - День внешкольного образования, посвященный всему, что дети изучают в свободное от уроков время. С ним поздравляют работников детских библиотек, руководителей кружков, молодежных центров и пр.

Какой сегодня праздник церковный

До перехода на новый календарь христиане в эту дату вспоминали епископа Автонома Италийского. Теперь 25 сентября - праздник преподобной Евфросинии Александрийской и мученика Пафнутия Египтянина. В молитвах их просят вылечить телесные болезни и избавить от психологический мучений.

Какой сегодня праздник в мире

25 сентября отмечается Всемирный день дочери, в который стоит поздравить дочку и пожелать ей счастливого будущего.

Также есть профессиональный праздник сегодня - Международный день фармацевта, который чествует труд работников аптек. Эти профессионалы помогают больным подобрать лекарство и консультируют в особенностях приема.

В сегодняшнюю дату родились такие прославленные люди, как астроном Оле Ремер, композитор Жан-Филипп Рамо, биолог Томас Морган, писатели Лу Синь и Уильям Фолкнер, актер Уилл Смит и Кетрин Зета-Джонс.

Какой праздник 25 сентября в народе

Поговорки о сегодняшней дате говорят следующее:

если береза пожелтела, то будет ранняя зима;

гром предвещает потепление;

небо ясное - к улучшению погоды;

если громко каркают вороны, то ждите дождя.

Очень счастливым сегодня праздник считается для квашения и засолки капусты - она будет необычайно вкусной и полезной. Крестьяне забивали курей и готовили сытный куриный суп. Обычаи советуют посвятить день уборке, работе в саду, добрым делам.

Также этот день, по приметам, удачный для учебы, сдачи экзаменов, запоминания информации.

Что нельзя делать сегодня

Верования наших предков запрещают бездельничать, не выполнять обещания и перекладывать обязанности на других. Если вспомнить, какой сегодня церковный праздник, то православным людям не стоит проявлять жестокость, обижать близких, вспоминать прежние обиды и судить других.

