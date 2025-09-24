Речь идет о действительно очень старой технике, но Украине не хватает даже таких средств.

В рамках масштабного перевооружения Польша списывает десятки старых вертолетов. Теоретически они могут быть переданы Украине.

Так, польское издание Defense24 сообщает, что в следующем году Минобороны страны окончательно спишет все имеющиеся у них вертолеты Ми-2. По состоянию на 2022 год на вооружении польской армии их было аж 57 штук, хотя неизвестно, какая часть из них действительно способна летать.

Известно, что 17 единиц были переделаны из транспортной в ударную версию путем добавления 23-мм пушки НС-23КМ, двух пулеметов, пусковой установки с противотанковыми ракетами 9М14М "Малютка" и блоков неуправляемых ракет. Кроме того, часть вертолетов получила возможность использования зенитных ракет от ПЗРК 9М32М "Стрела-2М".

Украинский аналитический проект Defense Express отмечает, что эти вертолеты, к сожалению, не очень годятся для охоты на "Шахеды" из-за своей слишком низкой скорости. Однако Ми-2 могут выполнять задачи легкого транспортного и эвакуационного вертолета, что не менее важно.

По информации польских журналистов, под списание также пойдут четыре противолодочных палубных вертолета Kaman SH-2G Seasprite, закупленные четверть века назад. Три из них были модернизированы поляками и получили европейские легкие торпеды MU90 в дополнение к штатному вооружению.

Украинские аналитики считают, что ниша для применения этих вертолетов Украиной является крайне узкой, тогда как их эксплуатация станет дополнительным технико-логистическим вызовом для войска.

Впрочем, сама возможность передачи Украине списанных польских вертолетов остается пока лишь теоретическим вариантом, отмечают аналитики. Официальных заявлений по этому поводу пока не было, хотя с начала полномасштабного российского вторжения поляки передали украинцам определенное количество старых вертолетов.

