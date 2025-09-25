Благодаря специфической шерсти и невероятному умению лазить этого зверя редко удается увидеть.

Это изящное животное - размером с лабрадора. Оно известно своей чрезвычайно гибкой челюстью, которая может раскрываться на целых 100 градусов. О дымчатом леопарде рассказало Discover Wildlife.

В статье отмечается, что этот зверь обитает в лесах Юго-Восточной Азии и восточных Гималаев. Благодаря своей впечатляющей шерсти и невероятному умению лазить, его редко удается увидеть.

Какого размера дымчатые леопарды

Дымчатые леопарды имеют длину от 69 до 107 см без хвоста, а сам хвост достигает еще 61-84 см. Самцы дымчатых леопардов весят от 16 до 18 кг, самки - 11,5-13,5 кг.

Какие на вид дымчатые леопарды

Внешне дымчатые леопарды похожи на маленьких леопардов. Однако пятна на их шерсти гораздо крупнее - подобные, как у жирафов, но с бледной внутренней частью, усеянной более мелкими пятнышками. Эти пятна похожи на облака - отсюда и название.

Свой чрезвычайно длинный хвост дымчатые леопарды используют для равновесия во время лазания. Также среди всех крупных кошек у них самые длинные клыки относительно размера черепа (почти такие же большие, как у тигров). Кроме того, челюсть этих хищников раскрывается шире, чем у любой другой крупной кошки - на 100 градусов (у львов, например, она раскрывается на 65 градусов).

Чем питаются дымчатые леопарды

Эти животные охотятся как на деревьях, так и на земле, в частности на мелких оленей, свиней, обезьян, дикобразов, белок, птиц.

Где живут дымчатые леопарды

Дымчатые леопарды живут в лесистых районах Юго-Восточной Азии и восточных Гималаев. Их ареал включает такие страны, как Непал, Бутан и северо-восточная Индия (восточные Гималаи), Мьянма, Таиланд, Лаос, Камбоджа и Вьетнам, Южный Китай, Малайзия и Индонезия (Борнео и Суматра).

Они предпочитают тропические и субтропические леса, особенно густые джунгли, но также могут встречаться в мангровых болотах и предгорных лесах на высоте до 3000 метров.

Как долго длится беременность дымчатых леопардов

Самка рожает 1-5 детенышей (обычно 2 или 3). Ее беременность длится 88-95 дней. Детеныши достигают половой зрелости в возрасте 20-30 месяцев.

