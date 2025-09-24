Украинские дроны атаковали аэродром россиян во временно оккупированном Луганске.

Украинский дрон-камикадзе RAM-2X пролетел более 100 километров от линии фронта и ударил по российскому зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) в Луганском аэропорту. Об этом пишет Militarnyi.

По информации Telegram-канала "Досье шпиона", в ночь на 10 сентября украинские дроны атаковали российский аэродром и уничтожили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Аналитики проекта Dnipro Osint выяснили, что район удара находится на расстоянии около сотни километров от линии боевого столкновения. Также они зафиксировали при помощи спутниковых снимков следы горения вражеского ЗРПК.

Отмечается, что для удара на такое расстояние необходимо, чтобы еще один дрон-ретранслятор длительное время вел разведку. Кроме того, канал "Досье шпиона" также сообщил об уничтожении второго "Панциря-С1" в районе поселка Снежное в Донецкой области.

RAM-2X - справка УНИАН

Напомним, что RAM-2X является барражирующим боеприпасом украинского производства второго поколения. Он разработан для нанесения высокоточных ударов по вражеским целям.

RAM-2X представляет собой усовершенствованную версию дрона RAM II, созданного на базе разведывательного БПЛА "Лелека-100". Его ключевой особенностью является использование в тандеме с разведывательным дроном SHARK.

Украинский барражирующий боеприпас имеет характерную Х-образную конструкцию крыльев, которая обеспечивает высокую маневренность и стабильность. Заявленная дальность составляет более 150 километр, а максимальная скорость - около 180 км/ч.

RAM-2X несет боевую часть весом до 3 кг. Более того, существуют различные типы боеголовок: осколочно-фугасная, термобарическая и бронебойная.

Украина использует RAM-2X в тандеме с дроном SHARK

Напомним, что во время визита экс-канцлера Германии Олафа Шольца в Украину в 2024 году были представлены новейшие украинские разработки в области БПЛА. Среди них комплекс, который состоит из разведывательного дрона SHARK и барражирующего боеприпаса RAM-2X.

SHARK и RAM-2X работают в связке, которая получила название The Killer Duo ("убийственный дуэт"). RAM-2X является модернизированной версией одного из первых украинских барражирующих боеприпасов украинского дрона RAM II, который был создан на базе "Лелека-100" от DeViRo.

