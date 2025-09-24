Расторжение контракта усложнит поставки "голубого топлива" в Венгрию и Словакию.

Болгария разорвет контракт на транзит российского газа в 2026 году. Об этом сообщил премьер-министр страны Россен Желязков, сообщает издание БНР.

"Что касается призыва президента Дональда Трампа, который прозвучал во время сессии Генеральной Ассамблеи, мы, как часть Европейского Союза, присоединимся к решениям Союза о прекращении контрактов на использование и транзит российского газа в 2026 году", - отметил глава правительства Болгарии.

Он добавил, что в 2026 году контракты на использование или транзит российского природного газа должны быть разорваны, а к 2028 году - "навсегда исключены из болгарского энергетического рынка".

Видео дня

Россен Желязков отметил, что все потребление домохозяйств и промышленности Болгарии покрывается за счет импорта сжиженного газа через специализированные терминалы.

Через Болгарию проходит трубопровод "Балканский поток", через который с 2021 года Венгрия импортирует российский газ в обход Украины. С 2025 года к ней присоединилась и Словакия, когда истек срок действия транзитного контракта между Украиной и Россией.

Отказ ЕС от российского газа

18 июня Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российских нефти и газа. Предложение исполнительного органа ЕС предусматривает, что импорт энергоносителей из РФ будет прекращен до конца 2027 года.

Вместе с тем, после призывов президента США Дональда Трампа и его администрации как можно скорее отказаться от российских энергоносителей, ЕС представил 19-й пакет санкций, в котором, в частности, предусмотрен запрет на импорт российского сжиженного газа.

Венгрия, которая долгое время блокировала антироссийские энергетические инициативы, подписала контракт на поставку "голубого топлива" из альтернативного источника, но пока не отпускает российский газ.

Как отметили в Еврокомиссии, сейчас восемь государств-членов блока продолжают покупать российский газ. Кроме Венгрии и Словакии российское "голубое топливо" потребляют Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия и Испания.

Вас также могут заинтересовать новости: