Трамп убежден, что война против Украины вредит России.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп становится чрезвычайно нетерпеливым в отношении России. Если Москва откажется от переговоров по урегулированию войны в Украине, это будет очень плохо для нее.

Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отметил, что американский лидер реагирует на реальность на местах.

"А реальность на местах такова, что, во-первых, мы вели невероятно добросовестные переговоры как с россиянами, так и с украинцами. И я считаю, что президент сейчас испытывает невероятную нетерпеливость к россиянам, потому что ему кажется, что они не предлагают достаточно для прекращения войны", – акцентировал вице-президент США.

Кроме того, по его словам, Трамп убежден, что война против Украины вредит России:

Война – это плохо для России, это плохо для Украины, это плохо для Америки. Мы хотим, чтобы убийства прекратились".

Вэнс добавил, что Трамп видит экономические показатели, которые поступают из Восточной Европы. Он также видит количество погибших людей – как с российской, так и с украинской стороны.

"И президент говорит Владимиру Путину, что пришло время прекратить убийства. Он сказал это Зеленскому. Он хочет, чтобы эта война закончилась и он делает все возможное, чтобы остановить ее. Но если россияне откажутся вести переговоры, проявляя добрую волю, я думаю, это будет очень, очень плохо для их страны. Президент ясно дал понять, что это не изменение позиции, а признание реальности на местах. Мы будем продолжать бороться за мир каждый день в администрации Трампа", – констатировал Джей Ди Вэнс.

США и война в Украине

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Украина способна отвоевать свою территорию до "первоначальных границ" при поддержке со стороны ЕС. Это заявление мир воспринял по-разному.

Некоторые считают, что Трамп умывает руки от вопроса российско-украинской войны.

Другие же видят в этом изменение позиции американского лидера. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон говорит, что это может свидетельствовать о "новой точке зрения" Вашингтона. Он также призвал усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы тот сел за стол переговоров.

