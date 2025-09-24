Конкретные действия пока свидетельствуют о том, что США собираются и дальше смотреть за всем со стороны.

После последних заявлений президента США Дональда Трампа он уже вряд ли снова развернется на откровенно пророссийскую позицию, но может просто самоустраниться от российско-украинской войны. Такое мнение в комментарии УНИАН высказал Игорь Рейтерович, руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития, кандидат политических наук.

Накануне Трамп выразил убеждение, что Украина, при поддержке Европейского Союза, способна отвоевать всю свою территорию в ее первоначальных границах. По мнению Рейтеровича, это намек, что финансовая и военно-техническая поддержка Украины со стороны ЕС и стран НАТО может изменить ситуацию на поле боя.

"Это такое заявление, которое исходит из той ситуации, которая, собственно, сейчас складывается. Она и раньше была. Просто Трамп имеет в виду, что, возможно, эта поддержка будет расширена, усилена. Мы не против. Но, как по мне, она выглядит очень оптимистично, потому что не все сводится исключительно к оружию или деньгам. Есть много вопросов другого рода, на которые пока у нас нет ответа", - сказал эксперт.

Видео дня

В то же время, отметил он, это определенное делегирование полномочий.

"Это перекладывание какой-то там определенной ответственности на других, потому что Трамп не говорит: "Соединенные Штаты и НАТО помогут". Он говорит просто "НАТО", явно выводя из этой сферы Соединенные Штаты Америки", - пояснил Рейтерович.

Относительно того, может ли Трамп снова как-то резко изменить свое мнение и снова ошеломить всех каким-то новым, даже кардинально противоположным, заявлением, он отметил, что такое действительно может произойти.

"Проблема как раз в том, что у него через неделю могут быть совсем другие заявления. Пока его качнуло в другую сторону, но как долго он удержится на этой стороне - пока сказать сложно. Я бы не рискнул прогнозировать. Скорее всего, он вряд ли уже развернется полностью на какую-то условную позицию Российской Федерации, но достаточно высокой остается вероятность, что он просто отойдет от всего этого", - сказал Рейтерович.

Так, по его словам, сейчас нужно думать, как удержать Трампа "в орбите того, куда он качнулся", чем должна заниматься не только Украина, но и наши западные партнеры.

Кроме того, на вопрос о том, что во время своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН Трамп заявил, что не ожидал, что войну России против Украины будет так трудно урегулировать, и что если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной и не прекратит войну, то США готовы ввести огромные пошлины, Рейтерович отметил, что нужно проводить грань между риторикой и реальными действиями.

"Риторика - она благоприятна для Украины, она даже перспективна. Понятно, что он должен будет так или иначе дальше принимать какие-то там решения. Единственное, что это растянется во времени. Но конкретные действия пока свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты собираются и дальше смотреть за всем этим со стороны", - сказал он и добавил, что вероятность давления на Россию остается пока призрачной.

Последние заявления Трампа

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп выразил мнение, что Украина, при поддержке ЕС, находится в положении, чтобы сражаться и отвоевать всю свою территорию в первоначальных границах.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм отметил, что заявление Трампа по войне в Украине, в котором он считает, что при поддержке Европы и американского оружия Украина может изгнать Россию из своей страны, является "переломным моментом".

Вас также могут заинтересовать новости: