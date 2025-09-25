По мнению эксперта, наступление РФ на том направлении имело второстепенный характер.

Российские оккупационные войска не имеют достаточного количества сил для продолжения наступления в Сумской области. Враг поставил крест на Сумской операции, считает руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук.

Такое мнение эксперт высказал в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, российский диктатор Путин и его генералы те подразделения, которые действовали сначала на Курском направлении, а затем и на Сумском, перебросили на Южное направление для восстановления боеспособности. Теперь же их передислоцировали на восток Украины, говорит специалист.

"Как раз во второй эшелон той группировки, которая наступает на Покровск. Еще раз подчеркнув таким образом важность Покровского направления для всего российского наступления на текущий момент", – пояснил Лакийчук.

По мнению эксперта, наступление оккупационных войск РФ в Сумской области имело второстепенный характер. Сейчас противник на севере ослаблен, считает Лакийчук, и задача врага скорее носит оборонительный характер, чем предусматривает дальнейшие попытки продвинуться в направлении Сум.

По словам Лакийчука, на Сумщине продолжаются активные боевые действия, а не позиционные бои.

Война в Украине: ситуация на фронте

Военный с позывным "Алекс" рассказал, что на Покровском направлении градус напряжения повышается как в окрестностях Покровска Донецкой области, так и в направлении Днепропетровской области. Кроме того, враг пытается повлиять на украинскую логистику.

Между тем Институт изучения войны (ISW) пишет, что новое заявление России прямо противоречит ее утверждениям о том, что ее аппетиты ограничивается Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Аналитики объяснили возможную цель агрессора.

