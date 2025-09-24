Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, руководство Высшего антикоррупционного суда занимается манипуляциями и обвинениями в сторону Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат Сергей Власенко.

Он также добавил, что руководство ВАКС передало переписку с ВСК "дружественным" медиа, чтобы спрятаться за спинами "журналистов и активистов".

"В этой переписке нет ничего тайного. Но удивляют методы. Все те же самые "старые-добрые" методы. Слить своим, чтобы они начали манипулятивно критиковать не давая возможность другой стороне высказать свою позицию", - отметил Власенко.

По его словам, Временная следственная комиссия продолжает свою работу и обрабатывает большое количество собранных материалов, которые вскоре будут переданы в правоохранительные органы.

"Мы не дадим никому, даже тем, кто считает себя "институтами новой генерации" или "судьями новой генерации", заниматься коррупционной деятельностью и при этом делать вид, что они находятся за пределами критики и являются бесконтрольными и безнаказанными. Кстати, ВСК еще не проводила своих заседаний ни по НАБУ, ни по САП, ни по ВАКС", - подытожил нардеп.