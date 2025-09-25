На этот раз не работает аэропорт в городе Ольборг.

В Дании закрыли аэропорт из-за фиксации дронов в его воздушном пространстве. Это уже второй такой инцидент с начала недели.

О закрытии аэропорта сообщает Reuters со ссылкой на заявление его представителя. На этот раз парализована работа аэропорта в городе Ольборг.

В то же время представитель аэропорта отказался предоставить журналистам комментарий относительно количества зафиксированных в воздухе дронов.

После обнаружения дронов был остановлен взлет и посадка самолетов. На месте находится полиция, сообщает Sky News.

"Было задержано четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM", – говорится в материале.

Журналисты отмечают, что Ольборг является четвертым городом Дании по количеству населения. Он находится на севере страны.

Инцидент с дронами в Дании

Напомним, в понедельник, 22 сентября, в Дании закрывали аэропорт в Копенгагене из-за появления там 2-3 больших дронов. Все взлеты и посадки в аэропорту Копенгагена были приостановлены в 20:26 по местному времени.

В тот же день тревогу из-за дронов объявляли в норвежском Осло. Там беспилотники обнаружили над военной крепостью Акерсхус.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что в стране не исключают причастность к инциденту России. Она добавила, что Дания подверглась "самой серьезной на сегодняшний день атаке на критически важную инфраструктуру".

